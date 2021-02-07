Вакцинація – квиток до повернення звичного життя, – Шмигаль про те, коли Україна здолає COVID

Джерело:фейсбук Дениса Шмигаля
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає 12 мільйонів доз вакцин AstraZeneca і Novavax. За його словами, постачання ліків розпочнеться вже у лютому.
Глава уряду зазначив, що обидві вакцини довели свою безпечність та ефективність. AstraZeneca вже отримала дозвіл на використання в ЄС, а Novavax підтвердив дієвість навіть проти нових штамів коронавірусу.
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Він підкреслив, що наразі американська вакцина закінчує базові дослідження для сертифікації у США, Великій Британії та Євросоюзі.
Вакцинація – це наш квиток для повернення до звичного життя: до подорожей, до звичних походів у кіно, до фестивалів та ярмарків. Останні дослідження в Ізраїлі продемонстрували, що масове вакцинування здатне приборкати розповсюдження коронавірусу. Вакцинація буде добровільною,
– наголосив Денис Шмигаль.
Прем'єр-міністр зауважив, що чим більше українців отримає вакцину, тим швидше Україна здолає пандемію COVID-19.
Глава уряду також підтвердив, що найближчим часом Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNtech в межах ініціативи COVAX для початку вакцинування наших медиків.
За цією ж програмою у лютому – березні почнеться постачання від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Є домовленість про постачання 1,9 мільйона доз вакцини Sinovac Biotech.
Денис Шмигаль додав, що цієї кількості цілком достатньо для проходження перших етапів імунізації населення відповідно до Національного плану.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу