Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає 12 мільйонів доз вакцин AstraZeneca і Novavax. За його словами, постачання ліків розпочнеться вже у лютому.

Глава уряду зазначив, що обидві вакцини довели свою безпечність та ефективність. AstraZeneca вже отримала дозвіл на використання в ЄС, а Novavax підтвердив дієвість навіть проти нових штамів коронавірусу.

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Він підкреслив, що наразі американська вакцина закінчує базові дослідження для сертифікації у США, Великій Британії та Євросоюзі.

Вакцинація – це наш квиток для повернення до звичного життя: до подорожей, до звичних походів у кіно, до фестивалів та ярмарків. Останні дослідження в Ізраїлі продемонстрували, що масове вакцинування здатне приборкати розповсюдження коронавірусу. Вакцинація буде добровільною,

– наголосив Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр зауважив, що чим більше українців отримає вакцину, тим швидше Україна здолає пандемію COVID-19.

Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNtech

Глава уряду також підтвердив, що найближчим часом Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNtech в межах ініціативи COVAX для початку вакцинування наших медиків.

За цією ж програмою у лютому – березні почнеться постачання від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцини AstraZeneca. Є домовленість про постачання 1,9 мільйона доз вакцини Sinovac Biotech.

Денис Шмигаль додав, що цієї кількості цілком достатньо для проходження перших етапів імунізації населення відповідно до Національного плану.

Вакцинація в Україні: коротко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні розпочнеться 15 лютого. Однак у випадку форс-мажорних обставин дату можуть змістити на пізніший час.

Уряд підготував план компанії вакцинації населення. "Дорожня карта" складається з 5 етапів.

Спершу українців щеплюватимуть препаратом від Pfizer-BioNTech.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу