Денис Шмигаль 4 березня 2020 року очолив новий уряд, замінивши Олексія Гончарука. За цей рік в Україні відбулася низка політичних і соціально-економічних змін.

Відтак, після року на посаді, Денис Шмигаль поспілкувався із журналістами. У фокусі тем, які обговорили, була і пандемія, і тарифи, і призначення Вітренка на посаду міністра енергетики.

Дивіться ще Ми не тримаємось за посади, – Шмигаль підсумував рік роботи уряду

Жорсткий локдаун на підході

Наразі в Україні дії адаптивний карантин і поділ на кольорові зони. У найгіршій ситуації із застосуванням червоної зони лише три області: Івано-Франківська, Чернівецька і Житомирська. Однак у зоні ризику перебувають Вінницька, Закарпатська та Тернопільска області, а також низка регіонів помаранчевої зони.

Що більше їх буде – то більша ймовірність того, що жорсткий локдаун, який був в Україні у січні та торік навесні, повернеться, розповів прем'єр.

Це означає, що на підході може бути жорсткий локдаун. Коли більшість областей буде у червоній зоні, скоріш за все, доведеться повертатися до тої моделі локдауну, який Україна вже проходила,

– підкреслив Шмигаль.

Більше про це На підході – жорсткий локдаун, – Шмигаль

Вакцинація в Україні

Тема щеплення від коронавірусу на звітній конференції Шмигаля лунала найчастіше. Зайшла мова і про паспорти для вакцинованих, і постачання препаратів і те, коли сам прем'єр нарешті щепиться.

Етапи вакцинації не змінюватимуть

Денис Шмигаль запевнив, що норм вакцинації в Україні не мінятимуть: залишаться 4 етапи. Він наголошує, що розподіл на етапи в Україні відповідає європейському. Проте можуть і змінити порядок щеплення: наприклад, додати у певну групу священників та журналістів.

Є ідеї вакцинувати, посунути по пріоритетності, можливо, журналістів. На Всеукраїнській раді церков радили вище підняти в етапності священнослужителів, тому що в них висока контактність з людьми,

– зауважив прем'єр.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу

Паспорти вакцинації

Денис Шмигаль вважає найкращим варіантом створити електронну верифікацію вакцинованої особи. Тобто QR-код, який можна буде перевірити, переглянувши дані з державного реєстру. Адже папір, навіть з голограмою – річ не надійна, яку легко підробити, заявив прем'єр.

Це можна називати "паспорт вакцинації", як завгодно. Йдуть дискусії, як правильно це ідентифікувати в Європі і світі,

– сказав Шмигаль.

Детальніше QR-код і державний реєстр: як в Україні виглядатимуть "паспорти" вакцинації

Нові угоди з виробниками

Оскільки, кількість вакцин проти коронавірусу у світі збільшується, з'являються нові та удосконалені. Тому, заявив Шмигаль, Україна слідкує за потенційними кандидатами та підписує нові договори про постачання.

Шмигаль теж буде щеплюватися

Прем'єр ствердно відповів: коли прийде черга теж буде вакцинуватися. Він підтримує і Володимира Зеленського, і Максима Степанова у тому ключі, що високопосадовці мають особистим прикладом показувати необхідність щеплення.

Про відставку Степанова

Денис Шмигаль назвав міністра охорони здоров'я Максима Степанова антикризовим менеджером. Він, на думку очільника уряду, добре робить свою роботу і не засулговує відставки. Ба більше, прирівняв його дії до роботи медиків, які борються з коронавірусом.

Він працює, робить свою роботу, а критика лунає на адресу багатьох міністрів, зокрема на адресу міністрів охорони здоров'я в кожній країні світу. Тому що сьогодні критична і кризова ситуація пов'язана з пандемією,

– заявив Шмигаль.

Більше про те, у чому звинувачують міністра Степанова, радимо подивитися за цим посиланням.

Робота з МВФ

Денис Шмигаль розповів, що під час роботи місії МВФ в Україні вдалося опрацювати усі питання. Наразі співпраця з фондом не заморожена і є 5 пріоритетів. За словами прем'єр-міністра Шмигаля, серед них: завершення верхнього обмеження ціни на газ та узгодження макропоказників 2022 і 2023 років.

Докладно Є 3 ключових питання, – Шмигаль про співпрацю з МВФ

Ключові питання, які має налагодити Україна:

судова реформа, закон про Вищу раду правосуддя;

закон про посилення кримінальної відповідальності за неналежне декларування;

закон про Національне антикорупційне бюро України, про призначення керівника і легітимізація.

Нагадаємо. У лютому 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні, так і не досягнувши домовленостей щодо виділення нових траншів. За словами п остійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгман, нашій державі потрібен "більший прогрес".

Тарифи на електроенергію

Невдовзі, 31 березня, закінчується дія тарифу на електроенергію для населення, який наприкінці 2020 року запровадив уряд. Відтак постало питання про те, чи буде уряд підвищувати чи знижувати ціну на світло для побутових споживаців.

Дізнайтеся Якою буде ціна на електрику для населення з 1 квітня

Денис Шмигаль відповів: скоріш за все тариф не зміниться і буде 1, 68 гривні за кіловат-годину. Це питання ще обговорюють у міністерстві енергетики, про рішення буде відомо пізніше.

Зміни ціни у квітні не буде: однак це не означає, що їх не буде у майбутньому.

Призначення Вітренка міністром

Шмигаль зазначив: чекає на призначення міністра енергетики Верховною Радою. Тоді роботу галузі стабілізують і наведуть порядок. Зокрема, щоб прибрати дисбаланси у галузі, за яких можуть викикати заборгованості перед постачальниками електроенергії.

Щодо того, кого бачить на цій посаді, Шмигаль відповів – Юрія Вітренка.

Я буду радий призначити стабільного міністра енергетики в уряд, це треба зробити. Кандидатура Вітренка якнайкраща,

– відповів журналістам Шмигаль.