Прем'єр Денис Шмигаль провів нараду з очільником Міненерго Юрієм Вітренком та головою "Нафтогазу" Андрієм Коболєвим. Говорили про ситуацію з тарифами для населення.

Вітренко та Коболєв представили плани, які призведуть до зниження платіжок для людей. Про це заявив Шмигаль у телеграмі.

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На зустрічі також були присутні народні депутати фракції "Слуга народу". Прем'єр подякував їм за зустріч та спільну роботу.

Основна тема розмови – це ситуація з тарифами для населення. Перш за все з тарифами на газ та його доставку. Представники Міненерго та "Нафтогазу" представили два плани, обидва з яких призведуть до зниження платіжок,

– написав Шмигаль.

Раніше у Міненерго запропонували застосувати таку схему: ціну для населення сформувати сумою ціни газу на європейському газовому хабі та мінімальної націнки постачальників. І саме цю ціну зафіксувати на рік.

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Що відомо про підняття тарифів на газ

1 січня 2021 року в Україні зросла ціна за розподіл газу. Відповідні зміни наприкінці 2020 року ухвалив тарифний регулятор.

Через це у Полтаві, Миколаєві, Харкові та Кривому Розі 10 січня люди вийшли на протест. Вони вимагали повернення старих тарифів.

11 січня на акції протесту вийшли також мешканці Львова, Івано-Франківська, Херсона, Кропивницького та Чернівців.

Більше про протести проти підняття тарифів, що відбулися 12 січня, – читайте тут.