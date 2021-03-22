Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україна готова стати членом Євросоюзу і прагне цього якнайшвидше. І підкреслив, що не бачить жодних перешкод для цього з європейської сторони.

Очільник уряду зазначив, вирішальним для вступу в ЄС є прогрес у проведенні реформ. Зокрема, Україна має досягнути європейських стандартів у боротьбі проти корупції та в правосудді.

Раніше Членство України в ЄС вигідне не лише нам, – Шмигаль

Є 2 причини, чому ми досі не в ЄС, – Шмигаль

Денис Шмигаль назвав 2 причини, через які Україні досі не є членом Європейського Союзу:

ми все ще працюємо над європейськими стандартами, але впевнені, що досягнемо значного прогресу, зокрема, завдяки діджиталізації;

в Євросоюзі також є країни, які скептично ставляться до подальшого розширення союзу.

Прем'єр наголосив, що не бачить принципових перепон з європейської сторони щодо членства України в ЄС.

Нашим бажанням є в проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це, звісно, залежить не лише від нас, а від 27 інших країн,

– розповів він.

І додав, Україна інтенсивно працює над цим. Також наша держава проводить перемовини з Брюсселем щодо Угоди про Спільний авіаційний простір і спільні стандарти енергетичного ринку.

"Ми наближаємося до Європи крок за кроком", – зауважив очільник Кабінету Міністрів.

Про євроскептицизм в інших країнах

Наразі багато країн скептично ставляться до членства в Європейському Союзі. Наприклад, у Польщі та Угорщині шириться так званий євроскептицизм.

Денис Шмигаль заявив, що не хоче втручатися у внутрішньополітичні дискусії цих країн.

Я можу лише говорити про свою країну та запевнити, що більшість українців захоплюються Європою. Вони ототожнюють себе з європейцями,

– прокоментував прем'єр-міністр України.