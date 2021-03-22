Шмигаль про вступ України до Євросоюзу: Не бачу принципових перепон
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україна готова стати членом Євросоюзу і прагне цього якнайшвидше. І підкреслив, що не бачить жодних перешкод для цього з європейської сторони.
Джерело:Handelsblatt
Очільник уряду зазначив, вирішальним для вступу в ЄС є прогрес у проведенні реформ. Зокрема, Україна має досягнути європейських стандартів у боротьбі проти корупції та в правосудді.
Раніше Членство України в ЄС вигідне не лише нам, – Шмигаль
Є 2 причини, чому ми досі не в ЄС, – Шмигаль
Денис Шмигаль назвав 2 причини, через які Україні досі не є членом Європейського Союзу:
- ми все ще працюємо над європейськими стандартами, але впевнені, що досягнемо значного прогресу, зокрема, завдяки діджиталізації;
- в Євросоюзі також є країни, які скептично ставляться до подальшого розширення союзу.
Прем'єр наголосив, що не бачить принципових перепон з європейської сторони щодо членства України в ЄС.
Нашим бажанням є в проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це, звісно, залежить не лише від нас, а від 27 інших країн,
– розповів він.
І додав, Україна інтенсивно працює над цим. Також наша держава проводить перемовини з Брюсселем щодо Угоди про Спільний авіаційний простір і спільні стандарти енергетичного ринку.
"Ми наближаємося до Європи крок за кроком", – зауважив очільник Кабінету Міністрів.
Про євроскептицизм в інших країнах
Наразі багато країн скептично ставляться до членства в Європейському Союзі. Наприклад, у Польщі та Угорщині шириться так званий євроскептицизм.
Денис Шмигаль заявив, що не хоче втручатися у внутрішньополітичні дискусії цих країн.
Я можу лише говорити про свою країну та запевнити, що більшість українців захоплюються Європою. Вони ототожнюють себе з європейцями,
– прокоментував прем'єр-міністр України.
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