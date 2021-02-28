В окулярах, з бородою, лисі, проте в житті різні, – Шмигаль про схожість з головою Євроради
На початку лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Брюссель. Серйозний візит отримав курйозне забарвлення через неймовірну схожість українського глави уряду та голови Європейської ради Шарля Мішеля. Соцмережу заполонили численні меми та фотожаби на "братів-близнюків". Ситуацію прокоментував і сам Шмигаль.
Джерело:"Світське життя"
Шмигаль зізнався, що зовнішня схожість з Шарлем Мішелем – таки є. Проте у житті вони з головою Євроради – зовсім різні.
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Шмигаль каже, що з Мішелем – схожий по духу
У житті ми зовсім не схожі, ніяких курйозів не бачу. Є схожі елементи, я вже говорив. В окулярах, з бородою, лисі та маска,
– пояснив Шмигаль.
Також, наголосив український прем'єр, з Мішелем вони – схожі по духу, адже обидва – проєвропейські політики.
Вже 2 березня Шарль Мішель прибуде в Україну
Зазначимо, що вже 2 березня Шарль Мішель прибуде до України – у рамках подорожі країнами Східного партнерства. Голова Європейської ради планує відвідати Донбас разом з президентом Володимиром Зеленським. На українській території Мішель пробуде два дні.
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