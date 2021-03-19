Добудова "Північного потоку-2" в обмін на допомогу Україні: Шмигаль відреагував на заяви

Нещодавно ЗМІ Німеччини повідомили, що уряд обіцяє допомагати Україні в обмін на скасування санкцій США проти "Північного потоку-2". Денис Шмигаль каже, що Німеччина справді допомагає Україні, але це не стосується трубопроводу.

Таку заяву Шмигаль зробив у Берліні на Четвертому українсько-німецькому економічному форумі. Глава уряду зазначив: санкції і "зелений курс" між собою не пов'язані.

Детальніше Завершення "Північного потоку-2" в обмін на допомогу Україні: Німеччина звернулася до США

Співпраця України і Німеччини

Німеччина допомагає Україні в питаннях, що пов'язані із зеленою енергетикою. Це одна сторона співпраці. Інша річ – геополітичні питання щодо "Північного потоку-2", який Україна вимагає заблокувати.

Санкційна політика і геополітичні питання – це окремий розділ нашої співпраці, а економіка, європейський "зелений курс", перехід в Україні до зеленої економіки – це зовсім окрема тематика,

– сказав Шмигаль.

Він додав: у рамках цього форуму в Берліні, не планується укладання жодних договорів щодо потоку і санкцій.

Німецький уряд пообіцяв США посилити підтримку Україні.

В обмін вони просять дозволити добудувати "Північний потік-2".

Для цього США не має накладати додаткових санкцій на трубопровід та зняти вже чинні.

Німеччина вважає газопровід потрібним і вкладає у нього свої фінанси.

Тим часом в Америці подейкують: Байден готує новий пакет санкцій, який остаточно заморозить "Північний потік-2".

. За проєктом російської компанії "Газпром" будують трубопровід, через який мають транспортувати газ з Росії у Європу. Конструкція дозволяє робити це в обхід України. Наша держава виступає проти такого газогону, адже може отримати через це збитки.