Добудова "Північного потоку-2" в обмін на допомогу Україні: Шмигаль відреагував на заяви
Нещодавно ЗМІ Німеччини повідомили, що уряд обіцяє допомагати Україні в обмін на скасування санкцій США проти "Північного потоку-2". Денис Шмигаль каже, що Німеччина справді допомагає Україні, але це не стосується трубопроводу.
Джерело:24 канал
Таку заяву Шмигаль зробив у Берліні на Четвертому українсько-німецькому економічному форумі. Глава уряду зазначив: санкції і "зелений курс" між собою не пов'язані.
Детальніше Завершення "Північного потоку-2" в обмін на допомогу Україні: Німеччина звернулася до США
Німеччина допомагає Україні в питаннях, що пов'язані із зеленою енергетикою. Це одна сторона співпраці. Інша річ – геополітичні питання щодо "Північного потоку-2", який Україна вимагає заблокувати.
Санкційна політика і геополітичні питання – це окремий розділ нашої співпраці, а економіка, європейський "зелений курс", перехід в Україні до зеленої економіки – це зовсім окрема тематика,
– сказав Шмигаль.
Він додав: у рамках цього форуму в Берліні, не планується укладання жодних договорів щодо потоку і санкцій.
Німеччина і "Північний потік-2"
- Німецький уряд пообіцяв США посилити підтримку Україні.
- В обмін вони просять дозволити добудувати "Північний потік-2".
- Для цього США не має накладати додаткових санкцій на трубопровід та зняти вже чинні.
- Німеччина вважає газопровід потрібним і вкладає у нього свої фінанси.
- Тим часом в Америці подейкують: Байден готує новий пакет санкцій, який остаточно заморозить "Північний потік-2".
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