Денис Шмигаль заявив, що наразі немає причини для скасування, або перенесення довиборів на окрузі №87 Івано-Франківської області. Однак, якщо причини виникнуть, то "таку можливість розглядатимуть".

Що заявив Шмигаль

Остаточне рішення щодо проведення проміжних виборів народних депутатів на Івано-Франківщині схвалюватимуть епідеміологи та лікарі. Про це прем'єр-міністр сказав на пресконференції за підсумками року роботи уряду.

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"Звичайно, епідеміологи будуть схвалювати рішення, коли прийде час. Кінцеве рішення за лікарями і професіоналами, вони мають сказати кінцеве слово тоді, коли ми підійдемо до виборів", – наголосив чиновник.

Він підкреслив, що станом на сьогодні причин перенесення довиборів на Буковині немає.

Загроз проведенню або причин, щоб їх не проводити, немає. Якщо вони будуть виникати, професійно будуть про це говорити. Ми будемо розглядати таку можливість (перенесення виборів – 24 канал),

– пояснив Шмигаль.

До речі, він зауважив, що після проведення виборів у жовтні 2020 року спалахів захворювання на коронавірус в Україні не було.