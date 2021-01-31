Шмигаль пообіцяв українцям зарплату "як у Польщі" – через 10 років

У грудні 2020 року реальні зарплати українців зросли на 10%, запевняє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А досягти європейського рівня – як у Словаччині або Польщі – вони зможуть до 2030 року.

Джерело: фейсбук Дениса Шмигаля

Глава Кабінету Міністрів у фейсбуці 30 січня відзвітував про економічні досягнення уряду за минулий тиждень. А також назвав одне зі своїх пріоритетних завдань.

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Коли в Україні зарплати будуть на рівні європейських

За словами Дениса Шмигаля, у грудні 2020 року реальні зарплати громадян України зросли на 10% – до 14 200 гривень. Це якщо порівнювати їх зі зарплатами грудня 2019.

Державна служба статистики оприлюднила приблизно ту ж цифру – 14 179 гривень. Але з урахуванням інфляції у грудні 2020 року зарплата в Україні була вищою тільки на 0,1% у порівнянні з груднем 2019 року.

Надважливе завдання, яке ставить уряд, – це до 2030 року вийти за середніми зарплатами на рівень наших сусідів із Польщі чи Словаччини,

– заявив прем'єр-міністр.

Варто зауважити, що середня зарплата в Україні в еквіваленті становить 416 євро. За даними порталу Eurostat, у Словаччині це – 1258 євро, а в Польщі – 1114.

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