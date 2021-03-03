Шмигаль отримав припис через звільнення викривача корупції: що це означає

3 березня 2021 , 20:00
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Джерело:

НАЗК

У НАЗК внесли припис прем'єр-міністру Денису Шмигалю через порушення антикорупційного законодавства. Мовиться про звільнення з "Енергоатому" викривача корупції Олега Поліщука.

Відповідний документ вже підписав голова НАЗК Олександр Новіков. Крім цього, ще один припис отримав в.о. президента цього держпідприємства Петро Котін.

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Про що мовиться у документі

Керівник "Енергоатому" підписав накази про відсторонення від посади, дисциплінарну відповідальність та звільнення уповноваженого із реалізації антикорупційної програми Олега Поліщука.

У приписі є вимога скасувати ці незаконні накази та поновити уповноваженого на посаді. Адже таке звільнення з ініціативи керівництва потрібно було погоджувати з НАЗК.

  • Натомість Агентство не отримало відповідний запит від керівництва "Енергоатому".
  • Крім цього, держпідприємство не повідомило НАЗК про звільнення у встановлені законом терміни.
  • Припис внесли Шмигалю, оскільки функції щодо управління "Енергоатомом" здійснює Кабмін.
  • НАЗК вимагає, аби провели службове розслідування та притягнути винних до відповідальності.
  • Про виконання цього приписи потрібно повідомити НАЗК упродовж 10 робочих днів.

Зазначимо, що припис – це обов'язкова для виконання письмова вимога посадової особи контролюючого органу підприємцю щодо усунення порушень вимог законодавства.

Чому звільнення Поліщука – незаконне

Як наголосили у НАЗК, перед звільненням Поліщук повідомив НАБУ про ознаки кримінального корупційного правопорушення з боку посадовців підприємства. Після цього отримав статус викривача.

Важливо! Закон забороняє звільняти чи притягувати до дисциплінарної відповідальності викривача за повідомлення про можливі факти корупції.

Національне агентство з питань запобігання корупції вже надіслало до керівництва "Енергоатому" запити, аби розібратися у ситуації, що склалася. Проте там їх виконувати відмовилися.

Припис Шмигалю через звільнення Поліщука: офіційні документи

Голова НАЗК сподівається, що завдяки таким приписам та публічному розголосу керівники установ розумітимуть, що підтримка викривачів корупції – у їхніх інтересах.