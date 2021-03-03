У НАЗК внесли припис прем'єр-міністру Денису Шмигалю через порушення антикорупційного законодавства. Мовиться про звільнення з "Енергоатому" викривача корупції Олега Поліщука.

Відповідний документ вже підписав голова НАЗК Олександр Новіков. Крім цього, ще один припис отримав в.о. президента цього держпідприємства Петро Котін.

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Про що мовиться у документі

Керівник "Енергоатому" підписав накази про відсторонення від посади, дисциплінарну відповідальність та звільнення уповноваженого із реалізації антикорупційної програми Олега Поліщука.

У приписі є вимога скасувати ці незаконні накази та поновити уповноваженого на посаді. Адже таке звільнення з ініціативи керівництва потрібно було погоджувати з НАЗК.

Натомість Агентство не отримало відповідний запит від керівництва "Енергоатому".

Крім цього, держпідприємство не повідомило НАЗК про звільнення у встановлені законом терміни.

Припис внесли Шмигалю, оскільки функції щодо управління "Енергоатомом" здійснює Кабмін.

НАЗК вимагає, аби провели службове розслідування та притягнути винних до відповідальності.

Про виконання цього приписи потрібно повідомити НАЗК упродовж 10 робочих днів.

Зазначимо, що припис – це обов'язкова для виконання письмова вимога посадової особи контролюючого органу підприємцю щодо усунення порушень вимог законодавства.

Чому звільнення Поліщука – незаконне

Як наголосили у НАЗК, перед звільненням Поліщук повідомив НАБУ про ознаки кримінального корупційного правопорушення з боку посадовців підприємства. Після цього отримав статус викривача.

Важливо! Закон забороняє звільняти чи притягувати до дисциплінарної відповідальності викривача за повідомлення про можливі факти корупції.

Національне агентство з питань запобігання корупції вже надіслало до керівництва "Енергоатому" запити, аби розібратися у ситуації, що склалася. Проте там їх виконувати відмовилися.

Припис Шмигалю через звільнення Поліщука: офіційні документи

Голова НАЗК сподівається, що завдяки таким приписам та публічному розголосу керівники установ розумітимуть, що підтримка викривачів корупції – у їхніх інтересах.