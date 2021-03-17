Шмигаль назвав умову нового локдауну в Україні

Джерело:24 канал
Голова уряду прокоментував чутки щодо ймовірного введення нового локдауну. Зазначив: такий варіант вже розглядають.
Днями в Україні почали активно обговорювати можливість нового суворого локдауну. Голова уряду Денис Шмигаль на засіданні Кабміну відповів, чи справді таке можливо.
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Прем'єр-міністр розповів: новий локдаун буде, якщо в червоній епідемічній зоні опиниться більшість областей. Уряд справді розглядає такий варіант, однак зробить усе, аби не допустити нових суворих обмежень.
Якщо червоний рівень буде запроваджено у переважній більшості областей, то ми будемо змушені ввести нові обмеження,
– сказав голова Кабміну.
Врятувати від введення нового локдауну може тільки дотримання карантину і обережність, за словами очільника уряду. "Якщо ми усі будемо ретельно дотримуватися протиепідемічних заходів і зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен", – сказав Шмигаль.Важливо! Наразі в Україні триває загальнонаціональний карантин. Його запровадили із 17 лютого до 30 квітня. Проте цей термін – не остаточний.
Правила чинного карантину / Інфографіка 24 каналу