У Держбюджет-2021 заклали гроші на доплати у 300% лікарям, які працюють із хворими на COVID-19, а також 30% на підвищення заробітних плат медикам загалом. Це максимум із можливого, як запевнив прем'єр Шмигаль.

У 2021 році на медицину передбачено понад 160 мільярдів гривень, і це рекордний показник. Про це говорив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" 18 грудня.

До теми Президент Зеленський також прокоментував закладені в бюджет-2021 гроші на медицину

Шмигаль каже, що до 2023 року уряд планує встановити витрати на медицину на рівні 5% ВВП. Мовляв, у такий спосіб зарплати українських медиків можна буде урівняти з європейськими.

Прем'єр водночас порівняв медицину в умовах пандемії з війною. Але хоча лікарі й працюють на межі можливостей, просто зараз більшого держава для них зробити не може.

Ми не можемо забрати пенсії у пенсіонерів або зарплати у вчителів, і віддати сьогодні все медикам. Але медики сьогодні в пріоритеті,

– запевнив глава Кабміну.

Це, мовляв, доводить і той факт, що найбільше зростання суми у бюджеті-2021 у порівнянні з попереднім скерували саме на медичну сферу.

А у 2021 уряд зробить усе можливе, щоб додатково "назбирати, дозаробити" грошей для медичної системи.

Цікаво, що очільник МОЗ Максим Степанов не поділяє оптимізму голови Кабміну. Раніше він запевняв, що аби медицина в Україні бодай вижила у 2021 році, слід додати у бюджет щонайменше ще 57 мільярдів гривень.

До слова, у цьому ж ефірі Шмигаль заявив, що Україна отримає транш від МВФ вже на початку 2021 року