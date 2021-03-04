За тиждень, відколи Україна має вакцину від коронавірусу, нею щепилися вже майже 10 тисяч українців. В уряді планують постійно нарощувати темпи.

Вже до середини 2022 року планують вакцинувати більшу частину населення. Такі цифри озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Увага Не варто жити в ілюзіях, – Шмигаль заявив про початок третьої хвилі COVID-19 в Україні

Він також назвав хибним той прогноз, що масово вакцину українці отримають тільки в 2023 році.

Згідно з Національним планом вакцинації, ми повинні вакцинувати до 22 мільйонів українців протягом року – півтора,

– наголосив Шмигаль.

За його словами, вже є домовленості про постачання до 30 мільйонів доз вакцин від різних виробників. Так, "вакцини вистачить на всіх", переконаний прем'єр.

"З огляду на, що, за даними соціологічних досліджень, лише половина українців згодні робити щеплення, то за фактом за цей і наступний рік ми вакцинуємо всіх охочих", – ствердив Шмигаль.

Скільки буде коштувати доза в комерційних установах

Зараз ціна вакцини у виробника коливається від 15 до 20 доларів за штуку. Крім цього, тривають випробування нових вакцин, а виробники швидко розгортають потужності.

За кілька місяців конкуренція буде дуже висока. Це збалансує ринок. Думаю, якщо вакцини від грипу або дифтерії в комерційному використанні коштують 300 – 1200 грн, то вакцина від СOVID-19 буде в цих же межах,

– пояснив міністр.

Він також додав, що Україна в перших двох кварталах розраховує отримати кілька мільйонів доз. Тож з огляду на обмежені терміни придатності вакцин, можуть виникати надлишки.

Їх планують направляти на вакцинацію груп наступної хвилі. Очікують, що багато хто захоче зробити щеплення позачергово, щоб отримати паспорт вакцинації і подорожувати.

Зверніть увагу Україна майже не відстає від решти світу, – Скалецька про COVID-паспорти та вакцинацію

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу