Денис Шмигаль 2 лютого запрошує на зустріч керівництво Верховної Ради, керівників депутатських фракцій та груп. На ній обговорюватимуть питання врегулювання ситуації щодо тарифів для населення.

Джерело: пресслужба Верховної Ради

Зустріч відбудеться 2 лютого після засідання парламенту. Її проведення ініціює прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Що буде основною темою зустрічі

На ній планують обговорити врегулювання ситуації з тарифами для населення.

За словами Дмитра Разумкова, прем'єр-міністр має проінформувати керівництво парламенту та керівників депутатських фракцій та груп щодо подальших кроків для розв'язання ситуації з тарифами.

Спікер Ради нагадав, що раніше нардепи проголосували за закон щодо компенсації споживачам витрат на електроопалення. Разумков також запевнив, що парламент готовий у цьому питанні робити все, що треба.

Ми можемо ухвалити будь-який законопроєкт, але важливо, щоб він був нормально імплементований,

– зазначив голова Ради.

Та додав, що пошук виходу з "тарифної кризи" має бути спільною роботою.

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Тарифи на електроенергію: основне