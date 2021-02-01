Шмигаль кличе на зустріч голів фракцій і керівництво Ради: що обговорюватимуть
Денис Шмигаль 2 лютого запрошує на зустріч керівництво Верховної Ради, керівників депутатських фракцій та груп. На ній обговорюватимуть питання врегулювання ситуації щодо тарифів для населення.
Джерело: пресслужба Верховної Ради
Зустріч відбудеться 2 лютого після засідання парламенту. Її проведення ініціює прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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Що буде основною темою зустрічі
На ній планують обговорити врегулювання ситуації з тарифами для населення.
За словами Дмитра Разумкова, прем'єр-міністр має проінформувати керівництво парламенту та керівників депутатських фракцій та груп щодо подальших кроків для розв'язання ситуації з тарифами.
Спікер Ради нагадав, що раніше нардепи проголосували за закон щодо компенсації споживачам витрат на електроопалення. Разумков також запевнив, що парламент готовий у цьому питанні робити все, що треба.
Ми можемо ухвалити будь-який законопроєкт, але важливо, щоб він був нормально імплементований,
– зазначив голова Ради.
Та додав, що пошук виходу з "тарифної кризи" має бути спільною роботою.
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Тарифи на електроенергію: основне
- Кабмін 20 січня схвалив спрямування 1,4 мільярда гривень на надання компенсації на оплату електричної енергії, спожитої в першому кварталі 2021 року. Причина – скасування окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів.
- Компенсацію можуть отримати мешканці будинків з електроопалювальними установками, які станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижений тариф; мешканці негазифікованих багатоквартирних будинків і будинків, де відсутнє централізоване теплопостачання, які станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижений тариф; багатодітні та прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу.
- Верховна Рада 29 січня внесла необхідні зміни до Державного бюджету на 2021 рік.
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