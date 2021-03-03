Шмигаль каже, що підстав звільняти Авакова немає
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що реформа МВС ще триває і її неможливо зробити одним махом. До того ж додав: конкретних підстав звільняти Авакова наразі немає.
Джерело:"Фокус"
Шмигаль додав: за час своєї роботи на посаді прем'єра питання про відставку Авакову – одне з найчастіших, які йому ставлять. Якщо конкретніше, то його часто просять обґрунтувати означення "ефективний", який Авакову приписує і президент, і уряд.
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Але я задам вам питання у відповідь: якою може бути причина відставки?
– сказав Шмигаль.
Реформа МВС і Аваков
Коментуючи те, що в рамках реформи МВС зміна кадрів в поліції так і не відбулася, глава уряду зазначив, що минуло недостатньо часу. "Неможливо за місяць набрати, наприклад, в карний розшук людей з вулиці. Можна прибрати окремих персон, але всіх поміняти одним махом – ні", – відповів Шмигаль.
Зараз у поліції, підкреслив прем'єр, зовсім інша реакція на кричущі випадки порушень. Втім, конкретних підстав, необхідних для відставки Арсена Авакова.
Відставка Арсена Авакова
- У кріслі міністра МВС Аваков вже 7 рік: він був призначений на цю посаду ще в лютому 2014 року.
- Про те, що Аваков "засидівся" на посаді періодично говорять активісти і окремі депутати.
- Влітку 2020 року Україною прокотилася потужна хвиля протестів через невдоволення роботою глави МВС. Сталося це і через декілька резонансних справ в Україні: зґвалтування у Кагарлику, вбивства 5-річного Кирила Тлявова, провалена реформа поліції.
- До профільного комітету у Верховній Раді партія "Голос" навіть подала відповідний законопроєкт про звільнення Авакова, однак Рада його так і не розглянула.
- Нещодавно нова хвиля протестів, де однією з вимог було звільнення Авакова, розгорнулася після винесення вироку Сергію Стерненку.
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