Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що реформа МВС ще триває і її неможливо зробити одним махом. До того ж додав: конкретних підстав звільняти Авакова наразі немає.

Шмигаль додав: за час своєї роботи на посаді прем'єра питання про відставку Авакову – одне з найчастіших, які йому ставлять. Якщо конкретніше, то його часто просять обґрунтувати означення "ефективний", який Авакову приписує і президент, і уряд.

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Але я задам вам питання у відповідь: якою може бути причина відставки?

– сказав Шмигаль.

Реформа МВС і Аваков

Коментуючи те, що в рамках реформи МВС зміна кадрів в поліції так і не відбулася, глава уряду зазначив, що минуло недостатньо часу. "Неможливо за місяць набрати, наприклад, в карний розшук людей з вулиці. Можна прибрати окремих персон, але всіх поміняти одним махом – ні", – відповів Шмигаль.

Зараз у поліції, підкреслив прем'єр, зовсім інша реакція на кричущі випадки порушень. Втім, конкретних підстав, необхідних для відставки Арсена Авакова.