Шмигаль хоче позбавити уряд деяких повноважень: кому їх передадуть

Джерело:Верховна Рада
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ініціює зміни до законопроєкту щодо позбавлення уряду 55 невластивих повноважень. Їх хочуть передати міністерствам і відомствам.
Відповідний документ Кабмін схвалив під час засідання 3 лютого. Зміни вносяться до 31 законодавчого акту.
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Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів невластивих повноважень зареєстрували у Верховній Раді 9 лютого.
Наразі документ передали на розгляд керівництва. Тексту законопроєкту на сайті парламенту поки що немає.
Законопроєкт передбачає внесення змін до 31 законодавчого акта, що дозволить передати 55 повноважень Кабміну центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам відповідно до компетенції.
У пояснювальній записці вказується, що документ розробили з метою посилення спроможності уряду до стратегічного планування та формування державної політики шляхом його розвантаження від розгляду відомчих, операційних та технічних питань.