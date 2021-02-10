Шмигаль хоче позбавити уряд деяких повноважень: кому їх передадуть

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ініціює зміни до законопроєкту щодо позбавлення уряду 55 невластивих повноважень. Їх хочуть передати міністерствам і відомствам.

Відповідний документ Кабмін схвалив під час засідання 3 лютого. Зміни вносяться до 31 законодавчого акту.

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Дані про законопроєкт на сайті парламенту

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів невластивих повноважень зареєстрували у Верховній Раді 9 лютого.

Наразі документ передали на розгляд керівництва. Тексту законопроєкту на сайті парламенту поки що немає.

Що відомо про законопроєкт

Законопроєкт передбачає внесення змін до 31 законодавчого акта, що дозволить передати 55 повноважень Кабміну центральним органам виконавчої влади та іншим державним органам відповідно до компетенції.

У пояснювальній записці вказується, що документ розробили з метою посилення спроможності уряду до стратегічного планування та формування державної політики шляхом його розвантаження від розгляду відомчих, операційних та технічних питань.

Яких повноважень позбавить себе Кабмін

Відтепер передача об'єктів з державної у комунальну власність покладається на органи, уповноважені управляти державним майном, самоврядні організації.

Уряд позбавиться повноважень визначати фонд оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій, у тому числі їх апаратів, і витрати на їх утримання.

Кабмін передасть Мінкульту повноваження надавати дозвіл на переміщення (перенесення) пам'яток національного значення.

Повноваження уряду щодо затвердження правил маркування тютюнових виробів в частині медичних попереджень – малюнків та/або піктограм, що наносяться виробником тютюнових виробів на упакування тютюнових виробів передадуть МОЗ.

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