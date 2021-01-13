Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики сформувати механізми субсидіювання для українців. Це допоможе людям, які опалюють домівки електроенергією.

Через збільшення тарифів в Україні зростуть субсидійні виплати. Про це прем'єр-міністр повідомив у телеграмі.

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За його словами, наразі в Україні 3,1 мільйона домашніх господарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг.

Середній розмір нарахувань становить більш ніж 1 600 гривень,

– наголосив прем'єр-міністр.

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Шмигаль заявив, що доступ для отримання таких субсидій спростили. За його словами, тепер це можна зробити онлайн, за допомогою пошти чи офлайн.

Довідка. В Україні спростили процедуру оформлення субсидії для осіб, які отримують допомогу по частковому безробіттю у зв'язку із запровадженням карантину. Т епер українці можуть подати заяви на отримання субсидії не виходячи з дому. Як це зробити – читайте за посиланням.

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Прем'єр-міністр також додав, що в Україні збільшили кількість людей, для яких автоматично перепризначають субсидію. Це відбувається без комісій та перевірок.