Шмигаль чекає пояснень від Уруського через фото з Кадировим

Джерело:Фейсбук Дениса Шмигаля
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вимагає віце-прем'єра Олега Уруського термінових пояснень. Йдеться про спільне фото Уруського з головою Чечні Рамзаном Кадировим.
Голова уряду на своїй сторінці у фейсбуці опублікував відповідний пост і прохання пояснити походження такого фото.
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Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення,
– написав Шмигаль.
Як відомо, Олег Уруський наразі перебуває в Абу-Дабі на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021. Про це він писав на власній сторінці у фейсбуці і публікував відповідні фото. Однак серед них немає світлин з одіозним Рамзаном Кадировим.
На чолі української офіційної делегації перебуваю в Абу-Дабі, на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021, яка є однією з найбільших у світі. В рамках заходу демонструються новітні технології практично з усіх ключових напрямів розвитку озброєння і військової техніки,
– писав Уруський.