Шмигаль чекає пояснень від Уруського через фото з Кадировим

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вимагає віце-прем'єра Олега Уруського термінових пояснень. Йдеться про спільне фото Уруського з головою Чечні Рамзаном Кадировим.

Голова уряду на своїй сторінці у фейсбуці опублікував відповідний пост і прохання пояснити походження такого фото.

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Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення,

– написав Шмигаль.

Як відомо, Олег Уруський наразі перебуває в Абу-Дабі на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021. Про це він писав на власній сторінці у фейсбуці і публікував відповідні фото. Однак серед них немає світлин з одіозним Рамзаном Кадировим.

На чолі української офіційної делегації перебуваю в Абу-Дабі, на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021, яка є однією з найбільших у світі. В рамках заходу демонструються новітні технології практично з усіх ключових напрямів розвитку озброєння і військової техніки,

– писав Уруський.

Інцидент із заступником Уруського Немілостівим

Лише нещодавно, наприкінці січня 2021 року, український політикум сколихнула новина про заступника Олега Уруського Віталія Немілостівого.

Автомобіль Немілостівого зупинили патрульні ввечері 20 січня. Водія запідозрили у сп'янінні.

Чиновник протокол складати відмовився, а натомість поштовхався з поліцейськими.

Немілостівий пригрозив правоохоронцям своєю посадою.

Зрештою після розголосу у ЗМІ, Кабмін звільнив дебошира.

24 канал намагався отримати коментар від пресслужби Олега Уруського щодо цієї події. Нам відмовилися його надати і повідомили, що офіційна заява щодо інциденту невдовзі з'явиться на фейсбук-сторінці Олега Уруського.