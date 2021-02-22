Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вимагає віце-прем'єра Олега Уруського термінових пояснень. Йдеться про спільне фото Уруського з головою Чечні Рамзаном Кадировим.

Голова уряду на своїй сторінці у фейсбуці опублікував відповідний пост і прохання пояснити походження такого фото.

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Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення,

– написав Шмигаль.

Як відомо, Олег Уруський наразі перебуває в Абу-Дабі на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021. Про це він писав на власній сторінці у фейсбуці і публікував відповідні фото. Однак серед них немає світлин з одіозним Рамзаном Кадировим.

На чолі української офіційної делегації перебуваю в Абу-Дабі, на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021, яка є однією з найбільших у світі. В рамках заходу демонструються новітні технології практично з усіх ключових напрямів розвитку озброєння і військової техніки,

– писав Уруський.

24 канал намагався отримати коментар від пресслужби Олега Уруського щодо цієї події. Нам відмовилися його надати і повідомили, що офіційна заява щодо інциденту невдовзі з'явиться на фейсбук-сторінці Олега Уруського.

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