Шмигаль анонсував відновлення окремого Міністерства агрополітики
На початку 2021 року в Україні відновлять окреме Міністерство аграрної політики. В уряді вже розглядають кандидатів на посаду міністра.
Уряду потрібна ефективна державна політика в агропромисловому комплексі та захист українських виробників. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє 24 канал.
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На початку наступного року можна очікувати, що відбудеться створення повноцінного аграрного міністерства,
– наголосив Шмигаль.
Що відомо про відновлення Мінагро
- Шмигаль говорив про відновлення міністерства ще у травні. Натомість президент Володимир Зеленський запевняв, що крайній термін створення відомства – вересень 2020 року.
- Кабмін планував посилити промисловий блок.
- Нещодавно на нараді фракції "Слуга народу" обговорювали ймовірне призначення очільника Держгеокадастру на посаду міністра аграрної політики.
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