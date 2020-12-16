На початку 2021 року в Україні відновлять окреме Міністерство аграрної політики. В уряді вже розглядають кандидатів на посаду міністра.

Уряду потрібна ефективна державна політика в агропромисловому комплексі та захист українських виробників . Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє 24 канал. До теми Рада може призначити нових міністрів вже 17 грудня, – Корнієнко На початку наступного року можна очікувати, що відбудеться створення повноцінного аграрного міністерства,

– наголосив Шмигаль. Що відомо про відновлення Мінагро Шмигаль говорив про відновлення міністерства ще у травні. Натомість президент Володимир Зеленський запевняв, що крайній термін створення відомства – вересень 2020 року.

Кабмін планував посилити промисловий блок.

Нещодавно на нараді фракції "Слуга народу" обговорювали ймовірне призначення очільника Держгеокадастру на посаду міністра аграрної політики. Зверніть увагу! Міністерство аграрної політики ліквідував уряд Олексія Гончарука у вересні 2019 року. Наразі в Україні існує об’єднане Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства. Очолює його Ігор Петрашко.