Міжнародний валютний фонд відновив роботу місії в Україні після новорічної перерви. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що очікує на низку продуктивних перемовин та онлайн-зустрічей з партнерами МВФ.

За словами прем'єра, це потрібно для успішного завершення перегляду програми Stand-by. Про це Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Важливо Місія МВФ з першого перегляду програми для України відновила роботу

Шмигаль наголосив, що уряд підтримує курс реформ та продовжує послідовно впроваджувати в Україні європейські норми й практики.

Спільно з президентом та НБУ ми доклали максимум зусиль для виконання "структурних маяків", необхідних для перегляду програми. Зокрема, скоротили непрацюючі кредити в держбанках та реорганізували митницю з податковою, які, наприклад, за грудень разом перевиконали план більш ніж на 26%,

– написав очільник уряду.

Також Шмигаль додав, що співпраця з МВФ є вагомим фундаментом підтримки та важливим маркером стабільності України для наших міжнародних фінансових партнерів.

Що відомо про програму МВФ для України