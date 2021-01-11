Шмигаль анонсував низку онлайн-зустрічей з партнерами МВФ
Міжнародний валютний фонд відновив роботу місії в Україні після новорічної перерви. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що очікує на низку продуктивних перемовин та онлайн-зустрічей з партнерами МВФ.
За словами прем'єра, це потрібно для успішного завершення перегляду програми Stand-by. Про це Денис Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Важливо Місія МВФ з першого перегляду програми для України відновила роботу
Шмигаль наголосив, що уряд підтримує курс реформ та продовжує послідовно впроваджувати в Україні європейські норми й практики.
Спільно з президентом та НБУ ми доклали максимум зусиль для виконання "структурних маяків", необхідних для перегляду програми. Зокрема, скоротили непрацюючі кредити в держбанках та реорганізували митницю з податковою, які, наприклад, за грудень разом перевиконали план більш ніж на 26%,
– написав очільник уряду.
Також Шмигаль додав, що співпраця з МВФ є вагомим фундаментом підтримки та важливим маркером стабільності України для наших міжнародних фінансових партнерів.
Що відомо про програму МВФ для України
- Фонд 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України. Її сума становить приблизно 5 мільярдів доларів.
- Перший транш у розмірі 2,1 мільярда доларів виділили одразу.
- Після цього запланували 4 перегляди програми: за підсумками червня, вересня та грудня 2020 року, а також червня 2021 року.
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