Шмигаль анонсував кадрові зміни на регіональних митницях: деталі

Денис Шмигаль 4 лютого анонсував реформи української митниці. Зокрема, глава уряду повідомив про кадрові зміни на регіональних митницях.

Джерело: Укрінформ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час загальної зустрічі Європейської Бізнес Асоціації "Глобальний огляд економіки України" назвав майбутні кроки розвитку української митниці.

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Зараз новий керівник митниці формує керівництво на рівні регіональних митниць, думаю, що невдовзі ви побачите перші кадрові зміни,

– наголосив Шмигаль.

Що ще сказав Шмигаль

Реформи на митниці відбуватимуться і надалі.

Наразі там триває складний період трансформації.

Лише упродовж 2020 року змінилися 4 керівники.

Що казав Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що реформи на українській митниці необхідно прискорювати.

За словами українського лідера, митниця має перестати "бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів".