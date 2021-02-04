Шмигаль анонсував кадрові зміни на регіональних митницях: деталі
Денис Шмигаль 4 лютого анонсував реформи української митниці. Зокрема, глава уряду повідомив про кадрові зміни на регіональних митницях.
Джерело: Укрінформ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час загальної зустрічі Європейської Бізнес Асоціації "Глобальний огляд економіки України" назвав майбутні кроки розвитку української митниці.
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Зараз новий керівник митниці формує керівництво на рівні регіональних митниць, думаю, що невдовзі ви побачите перші кадрові зміни,
– наголосив Шмигаль.
Що ще сказав Шмигаль
- Реформи на митниці відбуватимуться і надалі.
- Наразі там триває складний період трансформації.
- Лише упродовж 2020 року змінилися 4 керівники.
Що казав Зеленський
- Президент Володимир Зеленський заявив, що реформи на українській митниці необхідно прискорювати.
- За словами українського лідера, митниця має перестати "бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів".
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