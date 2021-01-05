Нідерланди та Україна тісно співпрацють вже давно. Зокрема, і в галузі сільського господарства. І ця співпраця має великий потенціал.

Посол Нідерландів Йоганнес де Мол спрогнозував, чи може Україна розраховувати на інвестиції та співпрацю з Нідерландами і у 2021 році. Про це розповів в інтерв'ю УНІАН.

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За його словами, Україна має величезні можливості, чорнозем і традиції. Тоді як Нідерланди – використовують високі технології та досвід.

У нас з Україною є співпраця в галузі сільського господарства. Ця співпраця має великий потенціал, про нього можна сказати: "Шлюб, укладений на небесах",

– вважає посол.

І додав, що може, і їхня підтримка не помітна на тлі великих країн, але Нідерланди допомагають Україні вже багато років продовжуватимуть це робити.

"У наших інтересах розвиток вашого суспільства, ми відчуваємо відповідальність, підтримуємо. І це реальна прагматична допомога", – наголосив Йоганнес де Мол.

Про інвестиційний потенціал України

► Як приклад спільних інтересів він навів і розвиток річкового транспорту.

► А також в області економіки. Нідерланди – серед найбільших інвесторів як в Україні, так і в інших країнах. Але, за словами посла, для інвестицій потрібна хороша основа.

"Якщо умови хороші, то інвестиції відбуваються практично автоматично, самі визначають, куди йти. Тому дуже важлива програма реформ", – додав посол.

І найголовніше у цьому, на його думку, це:

верховенство права,

боротьба з корупцією,

ухиляння від сірої економіки.

І підсумував, що інвестори шукають передбачуваність й хочуть мати захист для своїх фінансів. Тому, недостатньо просто сказати: "Ми хочемо інвестицій".