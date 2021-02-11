Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Після цього глава уряду заявив, що українська держава готова до змін заради членства в НАТО.

Прем'єр-міністр заявив, що впровадження реформ є основним завданням України для отримання плану дій щодо членства НАТО. За його словами, це головна короткострокова ціль держави.

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Водночас Єнс Столтенберг вважає, що двері НАТО є відкритими, але План дій щодо членства для України наразі не на часі. Усе через те, що в державі необхідно впроваджувати реформи.

Я вітаю меседж прем'єр-міністра щодо потреби реформ, аби переконатись, що Україна має демократичний, політичний контроль над своїми оборонними інституціями, ЗСУ, продовжує боротьбу з корупцією та зміцнює демократичні інституції,

– заявив генсек НАТО.

Шлях України до НАТО

Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО ще у 2008 році. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету. В Альянсі були країни, які переконали решту союзників, що не варто погіршувати відносини з Росією, яка активно виступала проти розширення НАТО на Схід.

Втім, вже через лічені місяці після саміту російські солдати ходили по грузинській землі, а через кілька років стали й на українську.

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На думку військового експерта Михайла Самуся, План дій щодо членства в НАТО міг би стати ефективним запобіжником від російської агресії. Однак навіть зараз не всі члени Альянсу розуміють серйозність загрози зі Сходу. Через це вони не наважуються підтримати Україну й Грузію конкретними кроками.

"Єдиною причиною є те, що члени НАТО, наприклад Німеччина, Франція, Італія, не хочуть, як вони кажуть, погіршувати відносини з Росією", – наголосив Самусь.

Що віддаляє Україну від НАТО

Україну від вступу в Альянс віддаляють не лише зовнішні чинники. Зокрема, є ще й багато внутрішніх проблем. На думку військового експерта, в державі ще й досі призов відбувається за радянськими зразками й загалом присутній "менталітет радянщини".

Якщо у військовому напрямку в України є реальні досягнення, то на рівні громадської думки й політичної волі потрібно ще багато працювати.

Довідка. З 2019 року українська армія перейшла на документацію за стандартами НАТО, а з 2020 – командно-штабну роботу проводять за процедурами Альянсу.

У Верховній Раді є так звані опозиціонери, які говорять про загрозу НАТО для України.

Це можна порівняти зі стрибками з жердиною. Для того, щоб подолати цю 6-метрову висоту, ми маємо бігти всім суспільством – ЗСУ, політики, громадські організації, пересічні громадяни,

– розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

Байден готовий посилювати НАТО

Попри відсутність конкретних пропозицій з боку Альянсу, перспективи в України не є примарними. Зокрема, у США, які є головним союзником НАТО, змінилося керівництво. За час президентської каденції Дональда Трампа Альянс втратив свої позиції як міцна міжнародна оборонна організація.

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Однак його наступник Джозеф Байден навпаки виступає за посилення спільних зусиль у протистоянні сучасним загрозами. Одна з таких – гібридні агресивні дії Росії.

Україна добре з ними обізнана й може знадобитися Альянсу. Саме тому українська держава повинна активно взаємодіяти як з представниками НАТО, так і з новою адміністрацією США, аби отримати План дій щодо членства.