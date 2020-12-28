Синоптики прогнозують 28 грудня погіршення погодних умов майже по всій Україні. Потужні пориви вітру та ожеледицю на дорогах очікують всюди, окрім сходу.

Де очікують погіршення погоди

Про негоду, яка накриє 28 грудня майже всю Україну, інформує Укргідрометцентр.

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Потужні пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду прогнозують у всіх областях, окрім Донецької, Луганської та Харківської.

У Карпатах вітер буде ще сильнішим – 25 – 30 метрів за секунду.

У південних, центральних, західних та північних областях на дорогах очікують ожеледицю. Через це там оголосили І рівень небезпечності.

Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

Зверніть увагу! Найтепліше 28 грудня буде у західних та південних областях – +5...+7 градусів, натомість на сході стовпчики термометрів опустяться до -1...-3 градусів.



Шквальні вітри прогнозують майже по всій Україні / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

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