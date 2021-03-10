Напередодні у Нікополі на Дніпропетровщині школяр не лише наковтався таблеток, а і перед цим випив алкоголь. На щастя, з дитиною все гаразд і його вже виписали. Хлопець перебував у Нікопольській дитячій міській лікарні.

Ситуацію прокоментувала завідувачка педіатричного відділення клініки Юлія Ролдугіна. За її словами, хлопець спершу випив сидр, запив це пивом, а потім ще були енергетик, знову сидр і парацетамол.

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Про свої пригоди неповнолітній розповів сам. Потрапив він до лікарні притомним. З видимих ​​симптомів отруєння у нього була лише хиткість ходи.

Деталі інциденту

9-класник каже, що з 14 до 15 години розпивав із друзями слабоалкогольні напої та приправляв усе це енергетиками. Потім у нього почала боліти голова. Тому протягом 2 годин він вирішив прийняти 8 таблеток парацетамолу. Але не одразу: спочатку 2, потім 3 і так далі.

У підсумку в неповнолітнього почалися блювота та головний біль. Друзі злякалися та викликали швидку.

Подібні випадки – не поодинокі

Лікарка зауважила, що підлітки запивають алкоголем таблетки типу но-шпа, анальгін, парацетамол. За її словами, "що знають, що на вустах – те і п'ють". Якихось специфічних таблеток немає.

За тиждень до цього хлопця у нас були ще 2 дівчинки, з однієї компанії. Пили но-шпу з алкоголем. Водночас усі говорять фразу одну й ту саму: "сильно боліла голова". Це не може не насторожувати,

– підкреслила медик.

Чим завершилася історія з хлопцем

У лікарні його оглянули та направили в дитяче соматичне відділення (спеціалізується на захворюваннях тіла – 24 канал). Там лікарі й виявили алкогольне отруєння.

До реанімаційного відділення його вирішили не відправляти. Зробили дитині промивання шлунку зробили та дали сорбенти. На ранок хлопець почав почуватися добре та просився додому.

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