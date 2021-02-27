Школяр допоміг розкрити жорстоке вбивство АТОвця на Запоріжжі

У селі Владівка на Запоріжжі підліток Богдан Возний допоміг правоохоронцям розкрити жорстоке вбивство учасника війни на Донбасі. Богданові – лише 14 років.
Мовиться про злочин, як стався в жовтні 2020 року. Тоді мати вбила сина-АТОвця, а його тіло заховала.
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Як Богдан допоміг розкрити злочин
- 14 жовтня 2020 року до поліції із заявою про зникнення чоловіка звернулася жителька Волновахи на Донеччині.
- 25-річна жінка пояснила, що чоловік живе в селі Владівка Чернігівського району.
- Вона ж у цей час проходила військову службу за контрактом. Тому останній раз телефоном вони розмовляли наприкінці липня. Відтоді її чоловік не виходив на зв'язок.
- У підсумку правоохоронці розпочали слідчо-оперативні заходи для встановлення місцезнаходження 33-річного чоловіка.
- У цей час до них звернувся 14-річний Богдан. Підліток розповів, що гуляв зі своєю собакою і в лісосмузі виявив рештки людського тіла, прикритого шифером.
- Правоохоронці встановили, що це тіло належить зниклому безвісти чоловіку. Також вони дійшли висновку, що скоїли злочин, сліди якого намагалися приховати.
- Окрім того, що хлопець вказав точне місце знахідки, він також розповів поліцейським свої спостереження про деякі події з життя загиблого.
- У поліції наголошують, що таким чином підліток надав важливу інформацію, яка допомогла розкрити особливо тяжкий злочин – умисне вбивство. Наразі досудове розслідування завершено, а справу направили до суду.
Богдан не лише вказав, де було заховано тіло, а і поділився власними спостереженнями / Фото пресслужби Нацполіції
Подробиці злочину
- Слідчі з'ясували, що загиблий останнім часом зловживав алкоголем. Більш того, перебуваючи у стані сп'яніння, неодноразово ображав рідних.
- На ґрунті цього у родині відбувалися сварки. Одна з них – 28 липня – звершилася фатально.
- Тоді мати за допомогою підручних засобів задушила сина. Після чого перевезла тіло до лісосмуги, присипала землею та накрила шифером.
- Справу порушили за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.
Як правоохоронці за допомогу віддячили Богдану
- Виконувач обов'язків начальника відділення поліції № 1 Бердянського райвідділу Дмитро Сопін від імені керівництва обласної поліції висловив хлопчику подяку за сміливий вчинок.
- Також поліцейські подякували матері за виховання відповідального громадянина.
- А самого Богдана, коли той виросте, запросили на службу до поліції.
- Крім того, школяра нагородили подяками та вручили цінний подарунок – годинник із трекером.
Підлітка поліція нагородила подякою та подарувала годинник із трекером / Фото пресслужби Нацполіції
Вчинок Богдана є прикладом для всіх жителів нашої Чернігівської громади, що не треба стояти осторонь чужої біди, завжди йди на допомогу, попри вік. Наша сила – у взаємодії!,
– зауважив Дмитро Сопін.
За словами правоохоронців, учинок Богдана – приклад для усіх жителів Чернігівської громади / Фото пресслужби Нацполіції
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