У селі Владівка на Запоріжжі підліток Богдан Возний допоміг правоохоронцям розкрити жорстоке вбивство учасника війни на Донбасі. Богданові – лише 14 років.

Мовиться про злочин, як стався в жовтні 2020 року. Тоді мати вбила сина-АТОвця, а його тіло заховала.

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Як Богдан допоміг розкрити злочин

14 жовтня 2020 року до поліції із заявою про зникнення чоловіка звернулася жителька Волновахи на Донеччині.

25-річна жінка пояснила, що чоловік живе в селі Владівка Чернігівського району.

Вона ж у цей час проходила військову службу за контрактом. Тому останній раз телефоном вони розмовляли наприкінці липня. Відтоді її чоловік не виходив на зв'язок.

У підсумку правоохоронці розпочали слідчо-оперативні заходи для встановлення місцезнаходження 33-річного чоловіка.

У цей час до них звернувся 14-річний Богдан. Підліток розповів, що гуляв зі своєю собакою і в лісосмузі виявив рештки людського тіла, прикритого шифером.

Правоохоронці встановили, що це тіло належить зниклому безвісти чоловіку. Також вони дійшли висновку, що скоїли злочин, сліди якого намагалися приховати.

Окрім того, що хлопець вказав точне місце знахідки, він також розповів поліцейським свої спостереження про деякі події з життя загиблого.

У поліції наголошують, що таким чином підліток надав важливу інформацію, яка допомогла розкрити особливо тяжкий злочин – умисне вбивство. Наразі досудове розслідування завершено, а справу направили до суду.



Богдан не лише вказав, де було заховано тіло, а і поділився власними спостереженнями / Фото пресслужби Нацполіції

Подробиці злочину

Слідчі з'ясували, що загиблий останнім часом зловживав алкоголем. Більш того, перебуваючи у стані сп'яніння, неодноразово ображав рідних.

На ґрунті цього у родині відбувалися сварки. Одна з них – 28 липня – звершилася фатально.

Тоді мати за допомогою підручних засобів задушила сина. Після чого перевезла тіло до лісосмуги, присипала землею та накрила шифером.

Справу порушили за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.

Як правоохоронці за допомогу віддячили Богдану

Виконувач обов'язків начальника відділення поліції № 1 Бердянського райвідділу Дмитро Сопін від імені керівництва обласної поліції висловив хлопчику подяку за сміливий вчинок.

Також поліцейські подякували матері за виховання відповідального громадянина.

А самого Богдана, коли той виросте, запросили на службу до поліції.

Крім того, школяра нагородили подяками та вручили цінний подарунок – годинник із трекером.



Підлітка поліція нагородила подякою та подарувала годинник із трекером / Фото пресслужби Нацполіції

Вчинок Богдана є прикладом для всіх жителів нашої Чернігівської громади, що не треба стояти осторонь чужої біди, завжди йди на допомогу, попри вік. Наша сила – у взаємодії!,

– зауважив Дмитро Сопін.

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За словами правоохоронців, учинок Богдана – приклад для усіх жителів Чернігівської громади / Фото пресслужби Нацполіції

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