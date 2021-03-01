У селі Іванівка, що на Миколаєві, 1 березня вибухнув котел. Інцидент трапився на території загальноосвітньої школи. Щонайменше 1 людина серйозно постраждала.

Після вибуху на місці виникла невелика пожежа. Її площа складала 2 квадратних метри.

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Деталі інциденту

Вибух стався приблизно о 7:30 ранку у котельні на території школи. Одразу після вибуху виникла пожежа, яку рятувальники швидко ліквідували.

Інцидент міг трапитися через несправність котла. Але точні причини вибуху з'ясовуватимуть правоохоронці.

Що відомо про постраждалого

Внаслідок вибуху чоловік опинився під завалами, на нього впала залізобетонна плита. Щоб дістати постраждалого, рятувальники використали кран. Відомо, що деблокувати чоловіка вдалося приблизно о 09:45.

За попередніми даними, у нього травмована голова та нижня кінцівка. Медики госпіталізували його до найближчої лікарні.

У школі на Миколаївщині прогримів вибух / Фото ДСНС

Зауважимо, що днями у міській клінічній лікарні №1 Чернівців сталася пожежа. Тоді вогонь забрав життя 2 людей. Дві початкові версії пожежі – проблеми з електропроводкою та вибух кисневого апарата. Другу версію влада Чернівців вже спростувала.