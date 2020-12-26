Сергій Шкарлет розповів, як відбувалася його співбесіда з президентом Володимиром Зеленським. Політик зауважив, що на ній він просто висловлював власне бачення розвитку української освіти.

Що сказав Шкарлет

Перед призначенням на посаду міністра освіти і науки Шкарлет проходив співбесіду із Зеленським. Вона відбувалася в режимі "запитання – відповідь". Про це чиновник розповів в інтерв'ю "Українське радіо".

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На всі запитання, які мені ставив президент, я давав відповіді, які не готував. Я заздалегідь не знав про цю зустріч. На співбесіді я просто показував своє бачення і розказував, якою хотів бачити українську освіту,

– наголосив Шкарлет.

За його словами, освіта – це суспільне благо, "яке надає можливість людині реалізувати свій кар'єрний ліфт та конкурентні переваги на тому чи іншому етапі свого життя". Освіта, на думку Шкарлета, це можливість.

"Давайте формувати її і освітню галузь так, як галузь можливостей для розвитку дитини, дорослої людини, будь-кого", – підкреслив міністр.

На запитання про те, чи вважає Шкарлет свої фахові якості секретом підтримки президента, він відповів, що вирішувати це Зеленському.

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Володимир Олександрович дуже прагматична людина, не популіст, а патріот України,

– заявив чиновник.