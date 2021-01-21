Щодня отримую погрози, – скандальна блогерка з Києва звернулася до Авакова
Київська блогерка Таїсія Опацька попросила захисту у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вона заявила, що отримує погрози фізичної розправи.
Дівчина наголосила, що зіштовхнулася зі значним шквалом ненависті у свій бік. Відповідне відео вона опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.
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Онацька запевняє, що скандальне відео з нею, а також її фото на алеї Небесної Сотні у Києві є сфальсифікованими. У цьому вона звинувачує офіцера Генштабу ЗСУ з позивним "Штірліц".
"Ця людина закликала знайти мене та покарати. Після цього мої особисті дані та дані моїх рідних були розміщені в інтернеті – на допомогу тим, хто бажає моєї смерті", – додала дівчина.
Звернення до Міноборони не дало результату. Сьогодні мене попередили про те, що у мене залишилася доба,
– зазначила блогерка.
Й зауважила, що вже подала заяву у поліцію. Проте просить Авакова взяти ситуацію під особистий контроль. "Я прошу захистити життя – моє та моїх близьких. А свою честь та гідність я захищатиму у суді", – сказала вона.
Таїсія Онацька звернулася до Авакова: дивіться відео
Зауважимо, що після того, як навколо Онацької спалахнув скандал, від співпраці з нею відмовилася низка компаній. Більше про перебіг цих подій – читайте за посиланням.
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