Київська блогерка Таїсія Опацька попросила захисту у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вона заявила, що отримує погрози фізичної розправи.

Дівчина наголосила, що зіштовхнулася зі значним шквалом ненависті у свій бік. Відповідне відео вона опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

До теми Таїсія Онацька потрапила у скандал з Міноборони: біографія київської блогерки

Онацька запевняє, що скандальне відео з нею, а також її фото на алеї Небесної Сотні у Києві є сфальсифікованими. У цьому вона звинувачує офіцера Генштабу ЗСУ з позивним "Штірліц".

Довідка. Мовиться про відео, на якому блогерка називає Росію улюбленою країною. Його поширив, зокрема, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Ця людина закликала знайти мене та покарати. Після цього мої особисті дані та дані моїх рідних були розміщені в інтернеті – на допомогу тим, хто бажає моєї смерті", – додала дівчина.

Звернення до Міноборони не дало результату. Сьогодні мене попередили про те, що у мене залишилася доба,

– зазначила блогерка.

Й зауважила, що вже подала заяву у поліцію. Проте просить Авакова взяти ситуацію під особистий контроль. "Я прошу захистити життя – моє та моїх близьких. А свою честь та гідність я захищатиму у суді", – сказала вона.

Таїсія Онацька звернулася до Авакова: дивіться відео

Зауважимо, що після того, як навколо Онацької спалахнув скандал, від співпраці з нею відмовилася низка компаній. Більше про перебіг цих подій – читайте за посиланням.