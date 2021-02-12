Леонід Кравчук заявив, що в української сторони часто запитують про доцільність діалогу з Росією. Причина – з Москвою не можна домовитись і вона робить все, щоб не допустити територіальної цілісності України.

Голова Української делегації в Тристоронній контактній групі зауважив, що Росія не сприймає Україну, тому потрібно, щоб це знав весь світ. Цього можна досягнути лише завдяки діалогу.

До теми Росія йде на загострення ситуації, – Безсмертний

"Ми спілкуємося з Росією тільки для того, щоб світ побачив, що Україна системно й послідовно виконує свої зобов'язання і щоб побачив, як діє наш опонент", – сказав Леонід Кравчук.

Проте, за словами голови української делегації в ТКГ, очільник МЗС Росії Сергій Лавров підтвердив, що Москва не готова до європейської спільноти і спілкування з нею, але він, чомусь, хоче перекласти провину на Європу.

Засідання Ради Безпеки ООН

Леонід Кравчук повідомив, що під час засідання Радбезу ООН не було нікого, хто б виступив проти України.

"Під час засідання Ради Безпеки ООН 6 провідних країн прямо заявили, що Росія – агресор і її навали на Україну не можна приховати. І вона має залишити Україну та не представляти себе у нейтральному плані", – сказав Кравчук.