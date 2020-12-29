За один вечір, чи навіть за декілька днів не буде великої шкоди вашій фігурі, якщо не переїдати і робити своє харчування більш продуманим.

Як харчуватися на свята, щоб не нашкодити здоров'ю та фігурі

Давайте напередодні Нового року поговоримо про новорічну їжу. Про те, як правильно харчуватися, добре почуватися, отримувати задоволення від їжі, щоб не міняти свій гардероб після свят.

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Так, це той випадок, коли ми їмо вночі або пізно ввечері, коли ходимо в гості, де вже ніхто на їжу дивитися не може. Проте столи ломляться від різноманітних страв, тому що так треба зустрічати свято, де головна розвага – це сидіння за столом і їжа, їжа, їжа…

Так, під час свята вільні від повсякденних турбот і міняємо певні звички і правила. Але хочу нагадати всім, що така святкова їжа – не остання в нашому житті. Будь-який продукт або страва, які знаходяться на столі, ми можемо купити, приготувати і з'їсти, коли завгодно.

Шлунок середньої людини в змозі без проблем перетравити до 500 г їжі. Якщо буде більше – з'явиться важкість в області шлунку, стає важче дихати, а розстебнути пояс вже не допоможе. І хочеться не веселитися, а йти поспати.

Кілька порад як уникнути переїдання

Я б порадила дотримуватися кількох простих правил харчування на новорічні свята.

Не голодуйте перед тим, як сядете за святковий стіл. Їжте протягом дня , дотримуйтеся режиму. Тоді не доведеться накидатися на все і з'їдати відразу багато. Це загрожує переїданням. Голод в цій ситуації поганий супутник. Він не дозволить нам зробити розумні порції і насолоджуватись святковими стравами. Травна система при цьому потрапить під удар, їй важко буде справитися з такою кількістю, отриманої за один раз їжі.

, дотримуйтеся режиму. Тоді не доведеться накидатися на все і з'їдати відразу багато. Це загрожує переїданням. Голод в цій ситуації поганий супутник. Він не дозволить нам зробити розумні порції і насолоджуватись святковими стравами. Травна система при цьому потрапить під удар, їй важко буде справитися з такою кількістю, отриманої за один раз їжі. Якщо передбачається, що святкування буде довге і страв буде багато, робіть перерви між прийомами їжі 3-4 години , не сидіть тільки за столом, в очікуванні чергової страви, рухайтесь. Так вірогідність переїдання різко знижується.

, не сидіть тільки за столом, в очікуванні чергової страви, рухайтесь. Так вірогідність переїдання різко знижується. Робіть вибір, що їсти. Наприклад, складаючи свою порцію до однієї частини будь-якого м'ясного або рибного блюда беріть дві частини овочів. Якщо такої можливості немає і ви потрапили за стіл, де салати тільки з майонезом, тоді визначте для себе відразу величину порції, що наповнить вашу тарілку. І не обов'язково спробувати все що на столі стоїть. Це точно призводе до переїдання.

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Я раджу приділити більше уваги не кількості страв, а їх якості. Нехай буде не "тазик" олів'є а наприклад, салат з креветками і запечена у фользі риба. Так, у нас новорічна традиція їсти олів'є. Але ж можна з'їсти його ложку. Та хіба не можна інколи змінювати традиції?

Отримуйте естетичне задоволення від їжі. Їжте повільно, смакуючи кожен шматочок, ви нікуди не поспішаєте. Це також зменшує ризик переїдання: адже насичення від порції їжі приходить через 15-20 хвилин.

В перервах між прийомами їжі вживайте воду, так як зазвичай разом із святковою їжею надходить багато солі і жиру. Ваш організм потребуватиме рідини для підтримки водно-сольового балансу. Бажано не вживати солодких напоїв, вони будуть тільки посилювати спрагу. Пийте звичайну воду .

. Обережно з алкоголем . Спиртні напої розгальмовують центр голоду і самі по собі калорійні, особливо міцні і солодкі. Перевагу віддавайте сухому вину, яке не має багато калорій, та сприятиме кращому травленню їжі.

. Спиртні напої розгальмовують центр голоду і самі по собі калорійні, особливо міцні і солодкі. Перевагу віддавайте сухому вину, яке не має багато калорій, та сприятиме кращому травленню їжі. З приводу солодких святкових десертів – їх краще залишити на наступний день, на сніданок. Десерт з ранку доставить менше клопоту вашій фігурі.

Про що треба пам'ятати за святковим столом?

І хочу ще раз нагадати – за один день чи ніч жир не утворюється кілограмами. Дійсно, після декількох застіль вага нерідко збільшується на 2-3 кг. Але не поспішайте впадати у відчай: це не 2-3 кг жиру. Найчастіша причина швидкого підвищення ваги – це затримка рідини. Вона затримується в організмі, тому що більше ніж завжди солоного і солодкого було з'їдено. Також швидко прибавляє вагу, затримуючи воду, алкоголь.

Подбайте також про рух.

Особливо, якщо свята мають тривалі вихідні, з'являється привід встати з дивана і відправитися на прогулянку. А не "застрявати" вдома перед телевізором.

Я також раджу завести щоденник і записувати все, що з'їдаєте за день та фізичну активність. Це допоможе дотримуватися ваших цілей і зрозуміти – де перебираєте, від чого можна відмовитися. Це допоможе зробити правильні висновки і змінюватись на краще!

Не відмовляйте собі в задоволенні посидіти за святковим столом разом з близькими людьми. Адже їжа в цьому випадку має і символічне значення, стає засобом комунікації. Головне у всьому знати міру і пам'ятати, що ми відзначаємо, для чого зібралися за святковим столом і пам'ятати – їжа тільки засіб, а ніяк не мета свята.

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Дійсно, за один вечір, чи навіть за декілька днів не буде великої шкоди вашій фігурі, якщо не переїдати і робити своє харчування більш продуманим. Пам'ятайте – після свят, ви спокійно приступите до звичного, і я хочу надіятися, здорового продуманого харчування. Головний подарунок собі на свята – здоров'я!

З прийдешніми!

Джерело: Facebook