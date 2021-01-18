Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про ситуацію з тарифами на газ в Україні, а саме від чого вони залежать. Також він пояснив, чому Києва не експортує енергоресурси з Росії чи Білорусі. Та висловив думку щодо тарифних протестів.

Від чого в Україні залежиь ціна на газ

Як зауважив український прем'єр, в Україні – вільний ринок газу, зокрема для побутових споживачів. Тому ціну формує ринок. Про це Шмигаль заявив у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс-Україна.

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Будь-який ринок в будь-якій країні має сезонність: літом газ – дешевий, тому що зменшується споживання , а зимою – дорожчає, тому що попит зростає. Ми стоїмо на засадах того, що у нас діє ринок газу, ми не відступимо від цього,

– підкреслив очільник уряду.

За його словами, Кабмін не повернеться до механізмів, коли на державну компанію покладався соціальний обов'язок відпускати газ для побутових споживачів за заниженою неринковою ціною та держава встановлювала якийсь тариф. Шмигаль підкреслив, що це було несправедливо та мало високі корупційні ризики.

"На жаль, ринок в Україні – досить молодий, і не є зовсім збалансованим, є певні перекоси. Зокрема, є великі компанії, які мають монопольне становище в окремих областях. Це регіональні газові компанії, яким належить 88% ринку газопостачання для побутових споживачів", – зазначив прем'єр.

Він пояснив, що саме тому відбувся перекос цін, коли:

державна компанія "Нафтогаз" продає в одній з областей газ для побутових споживачів в січні по 7 гривень 22 копійки,

є області, де ціна становить більш ніж 10 гривень.

Відповідно, якщо зі зростанням ціни газу на біржах, зокрема, на українській, в січні місяці з дуже високими форвардними контрактами на лютий нічого не робити, то ціна для споживачів буде занадто високою. За таку ціну вони – не готові платити. Через це, навіть в ринкових механізмах передбачається втручання держави, для того щоб захистити побутового споживача,

– наголосив Шмигаль.

Чому уряд не обрав субсидії

Також одним із варіантів, щоб захистити вразливих споживачів, може бути монетарна субсидія. Але, на переконання посадовця, це потребує часу, реєстрації, визначення правильних параметрів отримувачів.

"Цей продукт, на жаль, на ринку, в якому є компанії, які мають домінувальне становище, може спрацювати неправильно. Може виникнути ситуація, коли держава субсидією буде оплачувати завищену ціну тому, хто зловживає", – констатував Шмигаль.

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Про імпорт електроенергії та газу з Росії чи Білорусі

Шмигаль наголосив, що на рівні уряду сьогодні немає дискусії – ні з політичної, ні з економічної точки зору – щодо прямого імпорту російських електроенергії чи газу. А щодо Білорусі, то в Україні немає відповідного закону, який би врегулював всі ці питання.

"Імпорт електроенергії з Білорусі – технічно можливий, ніяких обмежень немає, у нас є відповідний перетин, 900 мВт, і у разі необхідності Україна може імпортувати. Наші електричні мережі доповнюють одна одну, тому ця опція лишається відкритою. Щодо політичної доцільності, то це зовсім інше питання, яке поки що не порушували", – зазначив український прем'єр.

Реакція на акції протесту

Шмигаль зауважив, що акції протесту в Україні виникли спонтанно. Але потім їх підхопили деякі політичні сили. Водночас в уряді розуміють природу цих акцій і яке буде продовження.

Така ситуація склалася через певну несправедливість в тарифі на розподіл газу, який подекуди дуже різниться. Ми розібралися в цій ситуації, провели всі відповідні наради, розуміємо, як це врегульовувати на законодавчому рівні,

– заявив він.

Прем'єр додав, що уряд буде виходити з ініціативою спільно з профільним комітетом для того, щоб врегулювати ці перекоси.

"Сьогодні середньозважена ціна в Україні – 1 гривня 11 копійок. Це приблизно усереднений показник справедливої вартості розподілу газу в Україні", – каже Шмигаль.

Зауважимо! З 1 січня в Україні зросла ціна для населення як на газ, так і на електроенергію. Тому у багатьох містах проходили тарифні протести. Що відбувалося 18 січня – читайте за цим посиланням.