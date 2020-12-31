З 1 січня 2021 в Україні зростає ціна на газ та прожитковий мінімум, можна буде змінити ім'я по батькові, а також набувають чинності нові правила для мікрокредитів.

Детальніше про зміни – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Посилення карантинних обмежень

З 8 до 24 січня 2021 в Україні буде діяти жорсткий карантин. На відміну від весняного локдауну, цього разу працюватиме громадський транспорт, готелі (з обмеженнями) й дитячі садки, можна також вільно гуляти в парках.

Під час карантину буде заборонено, зокрема:

відвідування закладів освіти (крім дитячих садочків);

роботу закладів харчування та розваг;

роботу ТРЦ (лише магазини товарів першої необхідності);

роботу салонів краси (лише за попереднім записом і без черги всередині), закладів культури, фітнес-центрів, басейнів;

проведення масових заходів (крім професійних спортивних подій без глядачів);

роботу непродовольчих ринків;

різдвяні ярмарки.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Зростає прожитковий мінімум

З 1 січня набуває чинності державний бюджет на 2021 рік. Так, з початку року розмір прожиткового мінімуму становитиме 2 189 гривень. Заплановане і зростання мінімуму для дітей віком до шести років – 1 921 гривня, для дітей віком від 6 до 18 років – 2 395 гривень, для працездатних осіб – 2 270 гривень.

Вищою стане і мінімальна зарплата – на 20% (6 000 гривень).

Зі зростанням мінімалки вищими стануть і податки для ФОПів – ЄСВ з початку нового року зросте із 1 100 грн до 1 320 гривень на місяць. Варто зазначити, що для ФОПів першої категорії передбачені "податкові канікули" з грудня 2020 року до травня 2021-го – для підтримки бізнесу під час локдауну.

Підприємців також чекають нові ліміти щодо обсягу доходів: для першої групи – 167 розмірів мінімальної зарплати (1,002 млн гривень), другої – 834 розміри мінімальної зарплати (5,004 млн гривень), третьої – 1 167 розмірів мінімальної зарплати (7,002 млн гривень).

Підвищення пенсій

Планове підвищення мінімальної пенсії відбулося у грудні, тож і станом на січень вона збережеться на рівні 1 769 гривень. Але у січні зростуть виплати для непрацюючих пенсіонерів, яким понад 65 років та які мають повний страховий стаж (для жінок 30 років, для чоловіків – 35) – з 2 100 до 2 400 гривень.

Продовжуються виплати щомісячної доплати до пенсії до 500 гривень для осіб віком від 80 років, мінімальна пенсія для них становитиме 2 600 гривень за наявності стажу понад 20 років.

Зросте зарплата вчителів

З 1 січня 2021 року посадові оклади освітян збільшаться на 20%.

Так, зарплата вчителя без категорії та стажу роботи наразі становить понад 4 000 гривень, а з січня рівень зарплати підвищиться до 4 859 гривень. Вчитель I категорії буде отримувати до 6 000 гривень (наразі – близько 5 000), вчитель вищої категорії – майже 6 500 гривень (наразі – 5 400). Всі суми вказані без урахування надбавок.



Зарплати будуть збільшуватися за такою схемою з урахуванням того, що педагог має 18 годин роботи на тиждень.

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Підвищення ціни на газ

У січні зросте вартість природного газу для населення. У різних компаній ціна на газ у січні становитиме 7-9 гривень за кубічний метр. З урахуванням вартості послуги розподілу газу (яка з січня становитиме від 0,32 до 2,07 грн для різних облгазів) – 10-12 гривень.

Зокрема, для клієнтів компанії "Нафтогаз Україна" вартість газу зросте на 14%. Так, у рамках тарифу "Місячний" ціна становитиме 7,22 гривні за кубічний метр з урахуванням ПДВ, але без урахування доставки. У грудні та листопаді 2020 року ціна становила 6,33 гривні за кубічний метр газу. При цьому у компанії зазначають, що, не зважаючи на підвищення вартості, вона залишається нижчою за середню на ринку.

Можна змінювати по батькові

З 1 січня 2021 року українці матимуть можливість змінити своє ім'я по батькові. Відповідний закон набуває чинності та дозволяє робити це з 16 років – як і ім'я та прізвище. З 14 років змінити по батькові можна лише за згодою батьків чи піклувальників.

Дозвіл може підписати лише один із батьків у випадку, якщо другий помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти чи визнаний недієздатним. Якщо ж другий з батьків не підпадає під згадані вище винятки і проти змін, то остаточне рішення прийматиме суд або органи опіки.

Відсутність такої можливості називали порушенням конституційних прав українців. До того ж, це створювало чимало складнощів, наприклад, під час оформлення спадку.

Обслуговування в закладах українською

З 16 січня 2021 року всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою, згідно зі статтею 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Йдеться про магазини (в тому числі й інтернет-магазини), заклади харчування, банки, АЗС, аптеки, бібліотеки тощо. Обслуговувати клієнта іншою мовою можна лише на його прохання. У разі порушення прав на отримання інформації та послуг українською мовою радять звертатися за електронною поштою: kremin@kmu.gov.ua

Мобільні оператори підвищують тарифи

Українські мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна", lifecell та оператор фіксованого телефонного зв'язку "Укртелеком" повідомили, що з кінця грудня-початку січня підвищують тарифи на свої послуги.

Так, "Київстар" скасує деякі давні контрактні тарифи, якими користується близько 1,5% абонентів. Їм пропонують перейти на інші – дорожчі. Vodafone підвищить ціни на зв'язок для абонентів, які використовують нішеві архівні тарифні плани – вони вже недоступні для підключення. lifecell підвищує тарифи для семи застарілих тарифних планів, частина з яких – акції, де оператор гарантував вартість тільки до кінця грудня 2020 року.

У компаніях це пояснили впливом інфляції, зростанням курсу валют і необхідністю розвитку та розширення мережі, що потребує більше інвестицій. Усі користувачі послуг, яких торкнулися зміни, отримали СМС-повідомлення зі згаданою інформацією.

Новий санітарний регламент для шкіл

У МОЗ для покращення здоров'я дітей розробили новий санітарний регламент, який набуває чинності з початку року.

Документ передбачає наступне:

учні, які проживають на відстані понад 2 км від школи, забезпечуються транспортом для підвезення;

усі працівники шкіл повинні проходити обов'язкові профілактичні огляди (якщо терміни огляду порушено, працівник не допускається до роботи);

заборонено оренду приміщень шкіл не під освітні потреби;

встановлено вимоги до благоустрою території шкіл та осіб, які повинні слідкувати за їх виконанням;

дозволено використовувати у школах дротове чи бездротове підключення до Інтернету (у разі користування останнім, Wi-Fi роутери повинні розміщуватися на висоті щонайменше 2 метри і вимикатися у позанавчальний час);

діагональ шкільних комп'ютерів повинна бути не менше 15 дюймів, ноутбук – не менше 14 дюймів (пристрій повинен мати клавіатуру та мишку);

запропоновано не менше 2 разів на рік пересаджувати учнів в інші ряди (для профілактики порушень постави, зору та слуху);

рекомендовано, щоб учні, які часто хворіють простудними захворюваннями, ревматизмом, ангінами сиділи біля внутрішньої стіни класу;

туалет повинен бути в приміщенні школи.

Також у регламенті прописано нові підходи до організації харчування: дозволено кейтеринг, але з виконанням низки вимог. Зокрема, передбачено обмеження за вмістом солі, цукру та жиру.

Визначено і перелік того, що заборонено продавати у школах (чіпси, ковбаси, сосиски, попкорн, деякі солодощі тощо). Є окремий перелік продуктів, які обов'язково повинні бути у щоденному раціоні школярів (злакові, овочі, фрукти, молочні продукти). Якщо дитина потребує особливої дієти, за наявності довідки від лікаря для неї повинні організувати окреме харчування.



Нові санітарні норми для шкіл / Інфографіка МОЗ

Нові правила для мікрокредитів

З 1 січня набуває чинності закон, який має підвищити якість системи кредитних історій фізичних осіб і унормувати цю сферу. Так, кредитні договори терміном до місяця на суму, яка не перевищує розмір однієї мінімальної зарплати (у січні – до 6 000 гривень), будуть відносити до споживчих кредитів. Тобто з'явиться максимальна планка штрафів та пені – подвійна сума кредиту. І це обмеження не може бути змінено жодним чином.

В угоді мікрокредиту обов'язково повинна бути вичерпна інформація про позику: повна процентна ставка, графік платежів, наявність додаткових та супутніх послуг, санкції у випадку прострочення та орієнтовна загальна вартість.



Також забороняється погіршувати умови кредитування, а обов'язковою умовою укладення договору буде згода клієнта на доступ до його кредитної історії та надання права на її використання, зберігання та поширення через бюро кредитних історій.



Крім того, ті, хто надають споживчі кредити, зобов'язані безкоштовно передавати інформацію про них до бюро кредитних історій.

Штраф за продаж електронних сигарет неповнолітнім

З 1 січня 2021 року, за законом, передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил торгівлі тютюновими виробами для електричного нагрівання (ТВЕН), електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в них.

Відтепер штраф за продаж цих товарів особам до 18 років становитиме від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800-13 600 гривень).

Реєстрація на пробне ЗНО

З 5 до 19 січня включно 11-класники матимуть змогу зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. У 2021 році, через пандемію, кожен учасник може обрати лише один предмет для проходження пробного тестування. З усіх предметів воно відбудеться в один день – 10 квітня, результати будуть 16 квітня.

Вартість пробного ЗНО буде відрізнятися в залежності від регіону – від 195 до 255 гривень. Також цього року кожен учасник пробного тестування матиме змогу завантажити зошити з усіх предметів із переліку і пройти тестування вдома, а потім внести відповіді у форми на спеціальному сервісі для визначення результатів. Підготують для учасників пробного оцінювання і офіційні відеокоментарі до завдань з їх детальним аналізом та порадами.