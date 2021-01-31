У лютому в Україні очікують старт вакцинації від COVID-19, ціни на газ знижуються, а випускники можуть розпочати реєструватися на основну сесію ЗНО. Детальніше про зміни – у матеріалі.

Джерело: сайт 24 каналу

Початок вакцинації від коронавірусу

Точної дати початку вакцинації наразі немає, але головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначав, що стартувати цей процес може 15 лютого. Приблизно тоді Україна має отримати перші дози вакцини. За словами Ляшка, вакцинація у лютому не розпочнеться лише у випадку форс-мажорних обставин: "Не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду".

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Згідно з Календарним планом вакцинації населення у 2021 році, першими у черзі на щеплення є медики стаціонарів COVID-19 та військові у зоні ООС. Всього за лютий-квітень безкоштовно вакцину повинні отримати 367 тисяч українців.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

У лютому в рамках ініціативи COVAX Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer/BioNTech. Їх розподілять між працівниками лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з COVID-19. Пізніше, як стверджує Віктор Ляшко, Україна зможе також отримати від 2,2 до 3,7 мільйона доз препарату AstraZeneca/Oxford.

Крім того, МОЗ очікує на 700 тисяч доз вакцин від китайської компанії Sinovac – станом на січень 2021 року Україна підписала угоду лише з цим постачальником. Всього йдеться про 5 мільйонів доз препарату, однак отримаємо ми їх лише у випадку, якщо ефективність вакцини становитиме понад 70%.

Ляшко уточнив, що під час першої хвилі не будуть вакцинувати українців, які вже перехворіли на коронавірус. Запис про вакцинацію від COVID-19 будуть робити в електронній системі охорони здоров'я.

Зниження ціни на газ

З 1 лютого в Україні знизиться вартість природного газу – ціни будуть обмежені на рівні 6,99 гривні за кубометр для побутових споживачів. Діятиме це на період карантину або до завершення опалювального сезону.

В середньому вартість газу знизиться на 30%, а для частини громадян – майже на 40%. Окремо гранична ціна на розподіл газу не буде перевищувати 1,79 грн, проте для низки компаній ця сума буде нижчою.

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Крім того, найближчим часом у парламент планують подати ініціативу, яка зменшить розрив у тарифах між різними газорозподільчими компаніями та буде встановлювати справедливий тариф на розподіл газу для всіх українців.

Грузія відновлює регулярне авіасполучення

З 1 лютого у Грузії поновлюються регулярні пасажирські авіаперевезення в усіх напрямках, зокрема – до та з України. Рейси будуть виконуватися з усіма заходами обережності та з виконанням міжнародних медичних протоколів.

Пасажири, які прибувають до країни, обов'язково повинні мати результат ПЛР-тесту, зробленого за останні 72 години. Це не стосується тих, хто вакцинувався від COVID-19.



Перед польотом потрібно зробити ПЛР-тест або бути вакцинованим від COVID-19 / Фото jeshoots, Unsplash

Прямі рейси з України до Грузії виконують три авіакомпанії: МАУ, YanAir та SkyUp. Оскільки, за інформацією МОЗ України, Грузія перебуває у "червоній зоні", після повернення звідти, все ж потрібно пройти самоізоляцію чи мати негативний ПЛР-тест.

Стартує реєстрація на ЗНО

З 1 лютого до 5 березня в Україні триватиме реєстрація учасників Зовнішнього незалежного оцінювання. Завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань, зареєстровані учасники зможуть до 30 квітня.

Графік основної сесії ЗНО:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова і література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Кожен учасник ЗНО має право скласти тести максимум із п'яти предметів. Участь є безкоштовною. Результати розмістять на інформаційних сторінках учасників до 30 червня.

Укрпошта буде використовувати попередні митні дані в електронному виді

З 1 лютого клієнти Укрпошти повинні оформляти митні декларації онлайн в особистому кабінеті користувача, мобільному додатку чи системі АРІ.

Вимоги стосуються митних декларацій на міжнародні відправлення з товарами у:

рекомендованих бандеролях;

посилках;

рекомендованих дрібних пакетах;

мішках "М".

Також це стосується міжнародних поштових відправлень з оголошеною цінністю. З березня цей перелік дещо розширять.

Інструкція зі створення "дрібного пакета" в мобільному додатку Укрпошти: відео

"Цифровізація та максимальна автоматизація всіх процесів на пошті – це не лише зручність для клієнтів, а й прискорення необхідних процедур на митниці. Приєднання Укрпошти до світових поштових операторів, які використовують попередні митні дані в електронному виді – це вагомий крок вперед, який дозволить компанії швидше та зручніше обробляти міжнародні відправлення, а нашим громадянам – отримувати якісні та сучасні поштові послуги", – пояснив нововведення міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Крім того, при оформленні міжнародних відправлень онлайн в Укрпошти є welcome-бонус 3%. А для відправлення "дрібний пакет" діє система накопичувальних бонусів до 15%.

Користувачі, які будуть приходити до відділення з паперовими деклараціями, зможуть отримати послугу з передруковування даних – її вартість додаватимуть до загального тарифу відправлення.

В Україні відкривається перший магазин IKEA

1 лютого заплановане відкриття першого магазину IKEA – у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві. Найбільший у Європі оператор товарів для дому та затишку в Україні матиме формат City Store з площею близько 5000 квадратних метрів. Українським покупцям поки що пропонують асортимент із близько 3600 доступних товарів і рішень для дому.

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Заклад повинен був прийняти перших відвідувачів ще до кінця 2020 року, однак, через карантинні обмеження та січневий локдаун, відкриття перенесли.

Офіційний інтернет-магазин IKEA в Україні почав роботу 14 травня 2020 року. Уже в перші години після запуску робота порталу ускладнилася через наплив користувачів. Всього у Києві є три точки видачі інтернет-замовлень: у ТРЦ Rive Gauche, гіпермаркеті Metro на Кільцевій дорозі та ТРЦ Lavina Mall.