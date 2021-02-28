У березні в Україні стартує запис на вакцинацію від COVID-19, підвищуються пенсії та набуває чинності безвізовий режим з однією із держав Карибського моря. Детальніше про зміни – у матеріалі.

Підвищення пенсій

З 1 березня в Україні на 11% зросте розмір пенсій. Це анонсував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте До бюджету на 2021 рік заклали гроші на індексацію пенсій: хто отримає додаткові виплати

Наразі розмір середньої пенсії – 3 538,97 грн. Пенсіонери, які отримують таку суму, можуть розраховувати на надбавку у 389 грн.

Надбавки стосуються виплат:

за віком;

з інвалідності;

у зв'язку з втратою годувальника;

за вислугою років (вчителі та медичні працівники зі стажем роботи за професією щонайменше 30 років).

Підвищення не стосується надбавок за стаж і доплат для окремих категорій. Також винятками є ті, хто зараз отримує максимальну пенсію та люди, які за формулою заробили на пенсію, яка на 11% менша від мінімальної.



Відтепер індексацію пенсій проводитимуть щороку 1 березня / Фото pixabay

Пенсіонерам всіх категорій, які працюють, пенсії перерахують у квітні, з урахуванням зарплати та набутого стажу.

Крім того, до Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує щороку проводити автоматичну індексацію пенсій 1 березня. Це буде стосуватися всіх без винятку категорій пенсіонерів.

Запис на вакцинацію від COVID-19

З 1 березня, як попередньо заявляли у МОЗ, буде відкрито запис на щеплення від COVID-19. Записатися до листа очікування можна буде через мобільний додаток "Дія", портал "Дія" та контакт-центр МОЗ з питань COVID-19.

Таким чином буде формуватися електронна черга і, коли настане час, тим, хто записався сповістять про необхідність обрати пункт щеплення, дату та час візиту.

На першому етапі будуть вакцинувати медичних працівників лікарень, які працюють із хворими на COVID-19, мешканців будинків престарілих та військовослужбовців у зоні проведення ООС.

будуть вакцинувати медичних працівників лікарень, які працюють із хворими на COVID-19, мешканців будинків престарілих та військовослужбовців у зоні проведення ООС. На другому – медпрацівників, людей, яким понад 80 років та соціальних працівників.

– медпрацівників, людей, яким понад 80 років та соціальних працівників. На третьому – осіб, яким від 65 років, працівників критично важливих структур, державної безпеки, сфери освіти.

– осіб, яким від 65 років, працівників критично важливих структур, державної безпеки, сфери освіти. На четвертому – осіб, яким від 60 років, людей з хронічними захворюваннями та тих, хто працює чи відбуває покарання в місцях обмеження волі.

– осіб, яким від 60 років, людей з хронічними захворюваннями та тих, хто працює чи відбуває покарання в місцях обмеження волі. На п'ятому – українці віком від 18 до 59 років, які не входять у вищезазначені групи вакцинації.

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Запуск програми "Доступна іпотека 7%"

Програма "Доступна іпотека 7%" покликана надати можливість людям з відносно невисоким рівнем доходу отримувати житло в кредит, тоді як держава частково компенсує відсотки – 7% річних. Також передбачена можливість використання кредитних гарантій Фонду, як забезпечення для предметів іпотеки, що ще не введені в експлуатацію. Запуск програми запланований на 1 березня.

Предмет іпотеки: квартири та індивідуальні житлові будинки (разом із земельною ділянкою) на первинному та вторинному ринку, введені в експлуатацію з 2018 року. Можуть бути придбані у забудовників, які мають акредитацію від уповноважених банків.

Нормативна площа – 50 м² для одного громадянина чи сім'ї з двох осіб, потім – додатково 20 м² на кожного наступного члена сім'ї. Загальна площа може перевищувати нормативну на 20%. Надлишок оплачує сам позичальник.

До теми Що руйнує ваш сімейний бюджет: 5 найпоширеніших помилок

Максимальна сума іпотеки – 2 млн грн, а максимальна вартість предмета іпотеки – не більш як 2,5 млн грн.

Для отримання іпотеки потрібно звернутися до уповноваженого банку зі стандартним пакетом документів, що підтверджують дієздатність, платоспроможність та відповідність іншим критеріям програми. Банк укладає договір та подає дані до реєстру для подальшої компенсації відсотків. До програми запрошено всі банки, що вже співпрацюють у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9".

Портрет позичальника:

вік не повинен перевищувати 70 років на дату погашення іпотечного кредиту;

мінімальний дохід особи визначає банк;

максимальний дохід позичальника та його сім'ї не повинен перевищувати 10-тикратний розмір місячної середньої заробітної плати у відповідному регіоні України.

Кредит можна буде отримати строком до 20 років, із мінімальним першим внеском 15% вартості предмету іпотеки. Максимальний розмір комісії за надання та обслуговування кредиту складає 0,5 від суми кредиту та додатково 0,5% річних за гарантії Фонду у випадку використання.

За підрахунками, у 2021 році програмою зможуть скористатися близько 5000 сімей. Плановий портфель іпотечних кредитів цього року – 5 млрд грн.

Безвіз між Україною та Гренадою

З 1 березня набуває чинності угода про скасування візових вимог між Україною та Гренадою (острівна держава в Карибському морі).

Так, громадяни обох країн звільняються від необхідності оформлення візи для в'їзду, перебування, виїзду та прямування транзитом. Загальний строк перебування на території чужої держави не повинен перевищувати 90 днів протягом 180 днів. Це стосується як однієї поїздки, так і кількох у сукупності.



Українці зможуть відвідувати державу Карибського моря без віз / Фото unsplash

Грузія відкриває кордони для туристів

З 1 березня українські туристи зможуть відвідати Грузію. Для в'їзду буде потрібен негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до моменту перетину кордону. Крім того, зробити повторне тестування власним коштом доведеться і на третій день перебування у Грузії.

Важливо: йдеться про перетин кордону повітряним шляхом. Сухопутні кордони залишаються закритими для в'їзду іноземців.

Читайте також Греція хоче прискорити введення "паспортів вакцинації"

Крім українців, послаблення стосується і громадян Вірменії, Росії, Білорусі, Казахстану та Азербайджану.

За останніми даними МОЗ, Грузія перебуває в українському переліку країн "зеленої" зони. Тож, після повернення, не потрібно проходити самоізоляцію.