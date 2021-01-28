Президент Володимир Зеленський 28 січня обговорив з главою уряду Іспанії Педро Санчесом розвиток торговельно-економічної співпраці між країнами. Спілкування відбулося у форматі телефонної розмови.

Джерело: Офіс Президента

Зеленський запросив Санчеса відвідати святкування з нагоди 30 річниці Дня Незалежності України.

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Деталі розмови

Політики обговорили стратегічний шлях України до НАТО. Зеленський ознайомив Санчеса з кроками, які країна робить для досягнення стандартів Альянсу.

Наша армія щодня захищає не лише Україну, а й Європу, відбиваючи агресію на сході нашої країни. Ми постійно покращуємо наші стандарти і в майбутньому можемо підсилити НАТО,

– наголосив Зеленський.

Окрім того, президент України та очільник іспанського уряду обговорили проведення 4 засідання Українсько-іспанської змішаної міжурядової комісії з економічного і промислового співробітництва. Вона має відбутися у Києві у 2021 році.

Україна та Іспанія планують активізувати співпрацю у сферах енергетики, інфраструктури, цифровізації та кібербезпеки.

Також Санчес пообіцяв, що сприятиме Україні в отриманні вакцини як на рівні двосторонніх відносин, так і на рівні ЄС.

Що ще сказав Зеленський