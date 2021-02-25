Що Зеленський має зробити для справи Стерненка: відповідь активіста Синіцина

Джерело:"Новое время"
Активіст Роман Синіцин повідомив, що Володимир Зеленський залишається осторонь справи Сергія Стерненка. Однак, без сумніву, президентові доносять усі деталі.
Синіцин наголосив, що президент як гарант Конституції є останньою інстанцією, яка мала б щось гарантувати. Однак, на жаль, він нічого не гарантує.
Актуально Сергій до цього готувався, – активіст Синіцин про вирок Стерненку
Як гарант Конституції Зеленський має реагувати на беззаконня та брак справедливості.
Однозначної відповіді, що має наразі зробити президент, Синіцин не має.
Нехай на Банковій самі думають. Стерненко повинен бути на волі. Вони мали б провести судову і правоохоронну реформу, але це вже більш глобальні питання. У людей – тотальна криза в справедливості і відчуття, що вони не захищені,
– заявив активіст.
Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 канал