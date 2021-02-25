Активіст Роман Синіцин повідомив, що Володимир Зеленський залишається осторонь справи Сергія Стерненка. Однак, без сумніву, президентові доносять усі деталі.

Синіцин наголосив, що президент як гарант Конституції є останньою інстанцією, яка мала б щось гарантувати. Однак, на жаль, він нічого не гарантує.

Актуально Сергій до цього готувався, – активіст Синіцин про вирок Стерненку

Як гарант Конституції Зеленський має реагувати на беззаконня та брак справедливості.

Однозначної відповіді, що має наразі зробити президент, Синіцин не має.

Нехай на Банковій самі думають. Стерненко повинен бути на волі. Вони мали б провести судову і правоохоронну реформу, але це вже більш глобальні питання. У людей – тотальна криза в справедливості і відчуття, що вони не захищені,

– заявив активіст.

Зауважте! Почувши рішення суду, Стерненко нібито встиг зателефонувати президентові і подякувати за вирок. Однак в Офісі Президента наразі цю інформацію спростовують.

Стерненка засудили: деталі

23 лютого суд виніс вирок Сергієві Стерненку. Активіста засудили до 7 років позбавлення волі та конфіскації половини майна.

Стерненка визнали винним у викраденні Сергія Щербіча. Метою для злочину нібито стало бажання Стерненка заволодіти 300 гривнями Щербіча.

Вирок Стерненку вразив українців, того ж дня вони вийшли на масові протести. Заходи відбулися у Києві, Львові та інших містах України, а також – у Варшаві.

Загалом під час протестів на підтримку Стерненка постраждали приблизно 40 людей.

У першому листі Стерненко написав, що чув протестувальників під стінами СІЗО і це його підбадьорювало.

Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 канал