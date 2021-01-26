Національний банк України застеріг банки від співпраці з підсанкційними особами, серед яких – нардеп Олександр Дубінський. Відповідне попередження про ризики отримала Асоціація українських банків.

Джерело: 24 канал

Якщо банки надаватимуть послуги Дубінському та іншим підсанкційним особам, то у них виникнуть великі негаразди. Про це в ефірі повідомив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

До теми Загрози співпраці з людьми зі санкційного списку США: про що НБУ попередив банки

Що загрожує банкам

За його словами, список санкцій, до яких потрапив лист з Дубінським, є досить жорстким.

Що саме може бути з банками? Точно будуть проблеми в напрямку фінансового моніторингу,

– зазначив Фурса.

Раніше BNP Paribas, як розповів експерт, вирішив допомогти Ірану. З допомогою саме цього величезного французького банку обходили санкції. "В результаті BNP Paribas платив 9 мільярдів доларів. Банкам краще не грати в такі ігри", – також сказав банкір.

Банки не зможуть обслуговувати Дубінського

Після заяви Нацбанку, скоріш за все, банки не зможуть надавати послуги Дубінському та іншим підсанкційним особам. "У 99,9% випадків банки повинні просто закрити рахунки і забути про цю людину", – відзначив Фурса.

Експерт також зауважив, що для скандального депутата будь-які рахунки, будь-які операції стануть недоступними. Проблемою буде навіть сплачення комунальних послуг.

Навіть для мами Дубінського буде дуже важко відкрити рахунок. Водночас для нього відкриті всі банки Росії. Тому туди йому і пряма дорога,

– відзначив Фурса.

Він додав: "Те, що відбулось з банками – лише початок".

Санкційний список США: що відомо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки запровадило санкції проти кількох громадян і інформаційних ресурсів з України.

Їх звинувачують у втручанні в американські вибори.

Нацбанк розіслав лист, в якому попередив про можливі ризики при співпраці з особами та організаціями, яких Міністерство фінансів США 11 січня 2021 року несло до санкційного списку.

Список санкцій США / Інфографіка 24 каналу