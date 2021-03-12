До складу Вищої ради правосуддя обрали нових членів. Мовилось, що це необхідно зробити терміново. Однак, попередні судді могли залишатись на посаді ще 3 місяці.

Про це у своєму блозі "Підгорає" розповіла Катерина Соляр. Вона зауважила, що за законом, якщо повноваження членів ВРП закінчуються, але їх на з'їзді не обрали, то вони продовжують працювати упродовж 3 місяців

​Повний блог Корупційні скандали та махінації з квартирами: що не так з новими членами ВРП

Що могло змінитись, якби не поспішили

На думку, Соляр протягом цих 3 місяців можна було б проголосувати за новий закон та ухвалити нову процедуру обрання членів Вищої ради правосуддя. Також до цього можна було б залучити міжнародних експертів.

Вона зазначила, що у цей період можна було б встигнути розглянути справу Павла Вовка у суді й обрати йому запобіжний захід.

Можна було б відправити Олександра Тупицького у відставку назавжди, а не на кілька місяців. Можливо, взагалі весь суд перезапустити, щоб не гралися з антикорупційними реформами у конституційність,

– заявила Соляр.

За її словами, якщо усього цього не відбудеться, то буквально за кілька років ті ж самі експерти говоритимуть вже наступному кандидату у президенти, що Володимир Зеленський їх обманув.

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