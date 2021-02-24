Зона вільної торгівлі між Україною і Ізраїлем: виробники отримали нові можливості

В Україні почала діяти зона вільної торгівлі з Ізраїлем 1 січня 2021 року. Президент України назвав досягнуті домовленості з Ізраїлем "зеленим світлом" для збільшення українського експорту.

Про це розповів голова наглядової ради торгово-промислової палати Ізраїль – Україна Євгеній Шульгін. Він зазначив, що українські виробники зможуть продавати товари безпосередньо в Європу.

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Як вплине співпраця на українців

За словами Шульгіна, вільна зона торгівлі відкриє перспективи для України. Зокрема, ізраїльські товари для українського споживача мають подешевшати, Україна відкриває свій ринок на 7% сільськогосподарської продукції і на близько 70% промислової продукції з Ізраїлю.

Ми не беремося прогнозувати поведінку українських компаній і не впливаємо на їх цінову політику,

– пояснив Шульгін.

Ізраїльські технології

Якщо говорити не лише про товари в магазини, то мовиться і про ізраїльські технології. "Це дуже перспективно. Нові технології можуть допомогти у модернізації промисловості України, побудуванні розумних міст тощо", – зауважив голова наглядової ради.

Криму, Донецької та Луганської областей.

Вплив на бізнес

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У більш глобальному та масштабному сенсі, зокрема, для бізнесу, співробітництво між Україною та Ізраїлем має привернути увагу інвесторів обох країн, за словами Євгенія Шульгіна.

Що таке зона вільної торгівлі? Це такий тип міжнародної інтеграції, за якого між країнами-учасниками скасовують міжнародні збори та податки, певні кількісні обмеження у взаємній торгівлі тощо.

Він зазначив, що у світі є важлива тенденція підписання прямих договорів між країнами. На його думку, таку співпрацю важко організувати, але вона є більш цінною.

Ми спостерігаємо, як світова економіка стає єдиним фінансовим, виробничим, інвестиційним простором. Пандемія змусила багатьох виробників поставити питання: чи повинні їх основні потужності виробництва залишатись в Азії, чи варто їх перенести ближче до Європи,

– пояснив Шульгін.

Також за його словами, це дає можливість українському виробнику разом із ізраїльськими партнерами створити та продати товари, які можуть потрапити у 22 країни світу (держави-члени Євросоюзу, Туреччина, Близький Схід).

Україна експортувала в Ізраїль у 2019 році своєї продукції на 620 мільйонів доларів, а імпортувала ізраїльської продукції – на 206 мільйонів.

Товарообіг при COVID-19

Під час пандемії обсяги товарообігу дещо знизилися, з міркувань безпеки. Зараз Ізраїль, всередині країни, вже послаблює карантинні обмеження завдяки дієвості вакцинації. Як зазначив Шульгін, літати літаком так само безпечно, як до пандемії. Він пожартував, що насправді безпека товарообігу залежить більше від погоди, ніж від коронавірусу.

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Євгеній Шульгін заявив, що зниження товарообігу насамперед залежить від попиту ринку. У порівнянні з 2019 роком, товарообіг зменшився у понад 10%. За його словами, після підписання договору, відбулось помітне збільшення обсягу обігу товарів.

Ми бачимо зміни у людях. Міняється користувацька корзина, тепер туди входить те, що можна віднести до істинних потреб людини, покупці відмовляються тратити гроші на нав'язані рекламою товари,

– пояснив очільник торгово-промислової палати.

Експерт вважає, що сьогодні не збільшиться кількість обсягу товарообігу, а він стане більш реальним.