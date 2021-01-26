Куля ушкодила легені: що відомо про стан пораненого українського воїна

26 січня 2021 , 16:47
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Українського військовослужбовця, якого 25 січня поранили на Донбасі, прооперували. Боєць при свідомості. Його стан важкий, але стабільний.

Джерело: АрміяInform

Про це розповів провідний хірург Північного регіону Сергій Шипілов.

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Що розповів медик

  • Воїн отримав наскрізне кульове поранення через праву половину грудної клітки з ушкодженням правої легені.
  • Поранення супроводжувалося кровотечею та пневмотораксом.
  • Передова медична група надала бійцю необхідну допомогу.
  • Коли його стан стабілізувався, його транспортували гвинтокрилом до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові, де його прооперували.

На ранок стан хворого стабільно важкий, він у свідомості, функція правої легені задовільна, кровотечі немає. Він продовжує лікування, яке спрямоване на його відновлення та повернення у стрій,
– розповів військовий медик.

Що відомо про поранення військового

  • Українського воїна було важко поранено близько опівдня 25 січня внаслідок ворожого обстрілу неподалік хутора Вільного, що на Луганщині.
  • Українська сторона вже направила ноту місії ОБСЄ про чергове порушення режиму тиші.