Українського військовослужбовця, якого 25 січня поранили на Донбасі, прооперували. Боєць при свідомості. Його стан важкий, але стабільний.

Джерело: АрміяInform Про це розповів провідний хірург Північного регіону Сергій Шипілов. До речі Бойовики знову атакували бійців ЗСУ: ворожий снайпер пошкодив камеру спостереження Що розповів медик Воїн отримав наскрізне кульове поранення через праву половину грудної клітки з ушкодженням правої легені.

Поранення супроводжувалося кровотечею та пневмотораксом.

Передова медична група надала бійцю необхідну допомогу.

Коли його стан стабілізувався, його транспортували гвинтокрилом до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові, де його прооперували. На ранок стан хворого стабільно важкий, він у свідомості, функція правої легені задовільна, кровотечі немає. Він продовжує лікування, яке спрямоване на його відновлення та повернення у стрій,

– розповів військовий медик. Що відомо про поранення військового Українського воїна було важко поранено близько опівдня 25 січня внаслідок ворожого обстрілу неподалік хутора Вільного, що на Луганщині.

Українська сторона вже направила ноту місії ОБСЄ про чергове порушення режиму тиші.