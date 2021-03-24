Усміхалася і скаржилась на серце: що відомо про померлу військову з Одещини

Джерело:"Суспільне"
Першою померлою після вакцинації в Україні стала 44-річна Інна Нарожна. Вона ще з дитинства страждала через проблеми з серцем.
Нарожна була військовослужбовицею 38-го зенітно-ракетного полку Збройних сил України.
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Сусідка та вчителька померлої Катерина Триногіна розповіла, що після вакцинації Нарожна не скаржилася на погіршення самопочуття. Однак жінка з дитинства мала проблеми з серцем.
Я знаю, що у неї була гіпертонія, підвищений тиск. А в дитинстві вона скаржилася на серце. Дуже сумно. Після вакцинації нормально себе почувала. Навіть показувала місце на руці, що плямочки немає. Температура була і все,
– пригадала Триногіна.
Вчителька Нарожної також зауважила, що померла була дуже доброю, завжди усміхалася і ніколи не порушувала власне слово.