Вівчарка "Дельти" ліквідувала лідера ІДІЛ: деталі операцій потужного підрозділу

Сили Спеціальних Операцій – таке відомство є у кожній країні. Але у розвинених державах цей орган ділиться на підрозділи. У звітах Міноборони США про проведені операції десь за кордоном ніколи не фігурує назви підрозділу "Дельта".

Джерело: "Спецслужби" на 24 каналі

Воно й не дивно, адже цим бійцям присвоїли перший, найвищий рівень таємності. Ви могли нерідко бачити його у фільмах або ж зустрічати у відеоіграх. Детальніше про одне із найзасекреченіших формувань у світі – у програмі.

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Спецпідрозділ з'явився у Штатах в 1977 році завдяки тодішньому офіцеру ССО – Чарльзу Беквіту. На початку 1970-х він був з відрядженням у Британії, де тренувався в найкращних – в SAS. Приїхавши на батьківщину, зрозумів, що відповідне вузькопрофільне відомство має з'явитися і в США.

А свою ідею аргументував тим, що в разі терористичної загрози – США безсилі. Тоді його ніхто не послухав. Але 1970-ті роки стали розквітом тероризму, зокрема коли мовилося про захоплення літаків. На той час особливо прискіпливих перевірок не було. Літак був таким же способом пересування як автобус чи поїзд.

Основні завдання "Дельти"

І коли одне із терористичних угрупувань "Чорний вересень" активно зайнялося захопленням повітряних суден – у військовому командуванні США зголосилися вислухати Чарльза Беквіта знову. Цього разу план погодили і в 1977 році з'явився новостворений підрозділ. Головні завдання:

боротьба з тероризмом;

виконання спецмісій на території потенційного ворога.

Всім цим керувало частково ССО, а повне командування перейняло на себе Міноборони США.

Підрозділи ССА з військової точки зору потрібні для трьох завдань. Перше – ведення висококласної розвідки. Друге – безпосередні дії. Третє – ведення війни нетрадиційними методами. І все це – винятково на території противника,

– розповів колишній спецпризначенець Джеймс Ліндсі.

Довго не думаючи, нову команду відправили на перше завдання. Бойове хрещення бійці "Дельти" пройшли в Ірані – скоріше стали причиною одного із найгучніших провалів американських спецслужб. Трапилося це у квітні 1980 року – операція "Орлиний кіготь".



Чарльз Беквіт / Фото з Вікіпедії

Через відсутність належних знань про ведення бою у таких специфічних місцях як Іран бійців спіткала катастрофа. Гелікоптер і вантажний літак із паливом розбилися:

9 людей померли;

4 – отримали поранення.

Так ще й до всього команда показала себе цивільному населенню, яке швидко доповіло ситуацію іранським військовим. Тоді довелося відступити. Ситуація довкола обох країн загострилася. Але саме цю операцію і називають поворотним моментом в історії спецслужби. Адже відтоді стало зрозуміло: таких людей, які готові відправлятися на надскладні завдання, треба вчити належним чином:

► з'явилися нові тренувальні бази;

► збільшили штат і фінансування.

На наступну операцію бійці "Дельти" поїхали вже як профі.

Через провал операції "Орлиний кіготь" американські громадяни, яких і мала врятувати команда,і. Їх вдалося повернути на батьківщину винятково завдяки дипломатичним переговорам. Іран погодився видати заручників в обмін на допомогу з боку США. Адже тоді офіційний Тегеран перебував у скрутному фінансовому становищі. Які відбулись зміни після операції

Після пекельної операції "Орлиний кіготь" у структурі "Дельти" відбулися системні зміни, які залишилися і до сьогодні, принаймні, якщо говорити за структуру підрозділу. Бійці "Дельти" мають кілька гілок:

медики , які пересуваються всюди разом зі штурмовими підрозділами;

, які пересуваються всюди разом зі штурмовими підрозділами; так звана "Група оперативного забезпечення" – розвідники, які перед початком ситуації складають план дій для штурмових підрозділів;

– розвідники, які перед початком ситуації складають план дій для штурмових підрозділів; безпосередньо штурмові підрозділи ;

; власна авіаційна команда . Однак її використовують винятково для транспортування команди. І це попри те, що в арсеналі десантників є найрізноманітніше авіаційне озброєння;

. Однак її використовують винятково для транспортування команди. І це попри те, що в арсеналі десантників є найрізноманітніше авіаційне озброєння; група дослідників , яка займається розробками зброї та різного обладнання;

, яка займається розробками зброї та різного обладнання; тренувальне крило, яке відповідальне за підготовку нових бійців.

Підрахувати загальну кількість команди неможливо, адже інформація про них засекречена. Однак журналісти, спираючись на письменників і дослідників говорять, що "дельтівців" не більше тисячі. Це з урахуванням того, що в кожному підрозділі до 80 осіб.

Тренування бійців містить в собі всі методики, які допомагають відсіяти якомога більше кандидатів. Це дозволяє забрати у ряди "Дельти" тільки найкращих. Головний акцент – фізична підготовка. Під час відбору на цьому етапі відсіюються 90% курсантів. А з решти 10% лише половина проходить відбір до кінця.



Патрульні машини "Дельти" / Фото Арло Абрахамсона

Тренування складається із кількох етапів: на початку відбору в кандидатів перевіряють витривалість. Марш-кидки із 20-кілограмовими рюкзаками. Дистанція – майже 70 кілометрів. Ну і відповідно встановлений час, за який треба цю відстань подолати. Пройшовши далі, з кандидатами працюють психологи і тільки після цього всього їх допускають на курси.

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Там вчать правильно штурмувати будівлі, зламувати сейфи і різноманітні замки, керувати транспортними засобами і працювати з різними видами зброї. Водночас важлива не швидкість, а креативність. Чим унікальніше до справи підійде боєць і чим менше втрат понесе його команда – тим більше шансів пройти далі і, врешті-решт, закінчити курс, ставши членом "Дельти".

У Сили Спеціальних Операцій не набирають будь-кого із вулиці. Ми рекрутуємо винятково тих, хто на службі, або вже закінчив службу: солдати, офіцери тощо,

– зазначив генерал ССО Річард Поттер.

Операція "Необхідна лютість"

У жовтні 1983 року бійці "Дельти" знову отримали шанс проявити себе, але вже з новими силами і з новими підходами до ведення бою. У 1983 році США вторглися у Гренаду. Роль "дельтівців" в цій історії – операція "Необхідна лютість". Спецзагін відправили на штурм в'язниці, в яких утримували в'язнів.

Була проблема: в'язниця стояла на вершині гори, зі всіх боків оточена джунглями, а єдина дорога, що дозволяла здійснити маневри – повністю перекрита армією Гренади. Команда спланувала десантуватися прямо над в'язницею, але завадили погані погодні умови.

Вже навчені уроками "Орлиного кігтя" вони не стали ризикувати, а обрали інший метод – кружляли довкола в'язниці, відволікаючи увагу гренадців. А тим часом спецназ зайшов тією єдиною дорогою. Операцію, хоч і з втратами гелікоптерів, вдалося завершити успішно.

Особлива увага – снайперам

Особлива увага в Дельті приділяється снайперам. Під час тренувань їх навчають вибиратися із будь-яких ситуацій:

максимально аналізувати;

продумувати будь-які сценарії.

Водночас найголовніше завдання у них всього одне – убити ціль. Після серії терактів із захопленням літаків, на тренувальних базах "Дельти" з'явилися макети повітряних суден різних моделей. Там бійці відпрацьовують різні методи звільнення заручників.

► Роль штурмової групи – унеможливити шанси зловмисників на убивство цивільних.

► Роль снайпера – одним пострілом ліквідувати ціль.

Попри те, що бої в містах і відпрацювання сценаріїв зі штурмом різних будівель та транспорту – це головний акцент тренувань, "дельтівців" вчать і різним методикам бою на різних місцевостях і в різних погодних умовах.

Перед тим, як вийти на завдання, вони вже мають кілька шляхів відходу, штурму, виведення людей і екстрений план дій. У снайпера в таких випадках план завжди один – пильнувати за тим, щоб бійцям з його підрозділу нічого не загрожувало.

Головне завдання снайпера – вистрілити всього один раз, ліквідувавши ціль. Ми вчимо наших хлопців робити все максимально обережно. Якщо снайпер вистрілить більше, ніж один раз – він викриє себе. Тому це дуже напружене мистецтво,

– розповів спеціаліст зі зброї Мінтон Лексус.

Масштабні танкові баталії та повітряні бої у Перській затоці на початку 1990-х років теж не пройшли без участі "Дельти". Попри те, що головні завдання виконували члени регулярної армії США, спецпризначенці відіграли основну роль на початку і в кінці битви.

Перед тим, як почати наступ, в хід пустили "дельтівських" розвідників на оцінку ситуації та аналіз потужностей супротивника. Завершальний етап їхньої роботи заключався у пошуку мобільних пускових установок, що називався СКАД. Бійці "Дельти" вишукували їх по всій території країни. Адже "прохусейнівські" війська обстрілювали ними цивільне населення і позиції американських військових.



Спецпідрозділ "Дельта" і Спеціальна човнова служба / Фото CBS

Попри це, про участь "Дельти" в операції "Буря і шабля пустелі" журналісти говорять мало. А в самому підрозділі цю інформацію жодним чином не коментують. Вони просто ігнорують будь-які повідомлення про участь своїх бійців у будь-яких операціях.

Якщо говорити про SEAL, то сьогодні про них відомо майже все. Вони з легкістю світять методи свого навчання і тренування, розповідають, у яких саме операціях брали участь тощо. А от у випадку з "Дельтою" – уряд і Міноборони США намагаються максимально втримати у секреті будь-яку інформацію, що з'являється про роботу підрозділу.

Пресцентр ніколи не підтверджує інформації про своїх бійців, але й не береться спростовувати. Тому дані про них постійно у підвішеному стані. Адже ніхто не знає реальних потужностей підрозділу, крім самих же членів підрозділу.

Схожими тактиками користувалися бійці румунської комуністичної агентури "Секурітате". Інформація про них випливла на поверхню тільки після того, як відомство розформували. Але в цьому і заключається успіх американських спецслужб – вони ніколи не розголошують даних про себе і дуже люблять "перебільшувати" про свої потужності.

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З одного боку, така тактика виправдана, а з іншого – з таким підходом права на помилку нема. Адже один хибний крок і ворожі агенти чи навіть ті ж журналісти швидко зрозуміють реальний стан справ у відомстві.

Операція "Готичний змій"

У 1993 році в Сомалі відбулася бійня, що аналогічно "Орлиному кігтю" внесла свої корективи в роботу спецагентів "Дельти". Могадишо – сомалійське місто, в якому переховувався польовий командир Фарах Айдід. На той час – найбажаніша ціль для миротворчих сил ООН і США. Саме через нього бійці "Дельти" і почали операцію "Готичний змій".



Фарах Айдід / Фото з Вікіпедії

Її мета – захопити бойовиків із оточення Айдіда і доставити їх у заздалегідь визначену точку призначення. Але добратися до них було не так вже й просто. "Дельтівці" вирішили десантуватися з Блекхоуків, але не очікували, що їх накриє градом із гранатометів. 2 гвинтокрили одразу впали, пілоти залишилися оточені металобрухтом, а з усіх боків підходили сомалійські бойовики.

Це лише крупинка у величезному театрі бойових дій. Таких випадків сотні у всьому світі. Але конкретно цей – повністю змінив методи і підходи до перевезення військових на повітряних суднах. Все почали робити набагато обережніше,

– відзначив спецпризначенець.

Гері Гордон – снайпер підрозділу "Дельти", який брав участь у битві за Могадишо. Після падіння гелікоптерів, він разом із двома колегами-снайперами кинувся прикривати пілотів. Адже без допомоги шансів вижити у них не було.

Вони висадилися біля збитого гелікоптера і організували кругову оборону. Згори їх прикривав кулеметник. І їх зовсім не злякав той факт, що їх було всього четверо проти кількох сотень сомалійських бійців. Очевидно, що втримати оборону і відбиватися довго вони не могли. Поки до них вирушила допомога, снайперів і пілотів повністю взяли в кільце і розстріляли.



Гері Гордон / Фото US Army

Вижити вдалося лише одному. Їхній вчинок досі вважається одним із найгероїчніших. Саме таким чином виховують і тренують всіх бійців підрозділу "Дельти". Вони завжди готові віддати життя за своїх побратимів, без краплі сумніву.

Гері Гордона 1994 року посмертно нагородили Медаллю пошани. Це була перша така відзнака з часів війни у В'єтнамі. Згодом на честь Гордона назвали транспортне судно ВМС США.

Бійці "Дельти" підлаштовуються до будь-яких умов. Їх так натренували, щоб виконати завдання за будь-яких обставин, водночас – з мінімальними втратами серед своїх бійців.

Спецпризначенці завжди мають тримати себе у формі і 24 на 7 відповідати вимогам свого підрозділу. Саме тому їхні навички постійно перевіряють і вдосконалюють інструктори. Ба більше, аби максимально бути підготовленими до будь-яких завдань, на базах бійців завжди працюють специ із ФБР, ЦРУ та інших спецслужб США.

У 2019 році "дельтівцям" вдалося ліквідувати лідера ІДІЛ – Абу Бакр аль-Багдаді. В рейді на Бариш – місце, де переховувався терорист – взяли участь бронетехніка, бойові гелікоптери, але як виявилося, основну роль зіграла "Дельта".



Абу Бакр аль-Багдаді / Фото US Army

Точніше їхній 4-лапий товариш по службі – бельгійська вівчарка на ім'я Конан. Він загнав Багдаді у глухий кут, і коли втікати вже не було куди – Багдаді підірвав себе. Пес не постраждав, а "дельтівці" поклали ще одну успішну операцію у скарбничку виконаних місій.

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Деякі дослідники вважають, що саме снайпер "Дельти" убив колумбійського барона Ескобара всього лише одним пострілом. Але чи правда це? Підрозділ "Дельта" досі залишається настільки таємним і окутаним міфами, що сказати де правда, а де вигадки – поки неможливо.